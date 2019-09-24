Команда Зеленського зганьбилася через Україну: фотофакт

У Зе!команді написали слово "Україна" з малої літери
Соратники Володимира Зеленського допустили кричущу помилку у дописі в соціальній мережі Facebook. Так, на сторінці "Команда Зеленського" з'явився пост, присвячений зняттю мораторія на продаж землі в Україні.
"Робочий ринок землі допоможе державі та місцевим громадам отримати чималий прибуток", - йдеться у дописі.
Щоправда, картинка, яка супроводжує повідомлення, викликала багато питань до адміністраторів Facebook-сторінки Зе!команди.
Справа у тому, що автори публікації написали: "У 2020 році ринок землі принесе Україні $1 млрд 25 млн = середня пенсія для 713 тисяч українців". Але при цьому слово "Україні" у команді президента написали з маленької літери.
Скриншот з офіційної Facebook-сторінки "Команда Зеленського"
У коментарях лише одиниці звернули увагу на помилку, адже більшість юзерів вступили у словесні баталії стосовно того, чи варто дозволяти продавати землю і що це принесе українцям.
Скриншот коментарів
Скриншот коментарів
Скриншот коментарів
Скриншот коментарів
Скриншот коментарів