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Команда Зеленського зганьбилася через Україну: фотофакт

STYLERЖиття    24.09.2019 - 12:50
Команда Зеленського зганьбилася через Україну: фотофакт
Команда Зеленського зганьбилася (колаж РБК-Україна)

У Зе!команді написали слово "Україна" з малої літери

Соратники Володимира Зеленського допустили кричущу помилку у дописі в соціальній мережі Facebook. Так, на сторінці "Команда Зеленського" з'явився пост, присвячений зняттю мораторія на продаж землі в Україні.

"Робочий ринок землі допоможе державі та місцевим громадам отримати чималий прибуток", - йдеться у дописі.

Щоправда, картинка, яка супроводжує повідомлення, викликала багато питань до адміністраторів Facebook-сторінки Зе!команди.

Справа у тому, що автори публікації написали: "У 2020 році ринок землі принесе Україні $1 млрд 25 млн = середня пенсія для 713 тисяч українців". Але при цьому слово "Україні" у команді президента написали з маленької літери.

Команда Зеленського зганьбилася через Україну: фотофакт

Скриншот з офіційної Facebook-сторінки "Команда Зеленського"

У коментарях лише одиниці звернули увагу на помилку, адже більшість юзерів вступили у словесні баталії стосовно того, чи варто дозволяти продавати землю і що це принесе українцям.

Команда Зеленського зганьбилася через Україну: фотофакт

Скриншот коментарів

Команда Зеленського зганьбилася через Україну: фотофакт

Скриншот коментарів

  • Назва нашої країни пишеться з великої літери - Україна.
  • Нічого, що Україна пишеться з великої букви?
  • Напишіть "Україні" З великої букви
  • "Україні " пишеться з великої букви! Трускавець не поміг....чи для вас вже немає такої країни?
  • А почему "Украине" написали с маленькой буквы? Малограмотные или предвзятые?
  • А чому Україна з маленької букви? Це така повага до країни і українців, чи низький рівень грамотності?

Команда Зеленського зганьбилася через Україну: фотофакт

Скриншот коментарів

Команда Зеленського зганьбилася через Україну: фотофакт

Скриншот коментарів

Команда Зеленського зганьбилася через Україну: фотофакт

Скриншот коментарів

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