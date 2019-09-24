Команда Зеленского опозорилась из-за Украины: фотофакт

В Зе!команде написали слово "Украина" с маленькой буквы
Соратники Владимира Зеленского допустили вопиющую ошибку в посте в социальной сети Facebook. Так, на странице "Команда Зеленського" появился пост, посвященный снятию моратория на продажу земли в Украине.
"Рабочий рынок земли поможет государству и местным общинам получить немалую прибыль", - говорится в публикации.
Правда, картинка, которая сопровождает сообщения, вызвала много вопросов к администраторам Facebook-страницы Зе!команды.
Дело в том, что авторы публикации написали: "У 2020 році ринок землі принесе Україні $1 млрд 25 млн = середня пенсія для 713 тисяч українців". Но при этом слово "Україні" в команде президента написали с маленькой буквы.
Скриншот с официальной Facebook-страницы "Команда Зеленского"
В комментариях лишь единицы обратили внимание на ошибку, ведь большинство юзеров вступили в словесные баталии относительно того, стоит ли разрешать продавать землю и что это принесет украинцам.
Скриншот комментариев
Скриншот комментариев
Скриншот комментариев
Скриншот комментариев
Скриншот комментариев