Команда Зеленского опозорилась из-за Украины: фотофакт

Команда Зеленского опозорилась (коллаж РБК-Украина)

В Зе!команде написали слово "Украина" с маленькой буквы

Соратники Владимира Зеленского допустили вопиющую ошибку в посте в социальной сети Facebook. Так, на странице "Команда Зеленського" появился пост, посвященный снятию моратория на продажу земли в Украине.

"Рабочий рынок земли поможет государству и местным общинам получить немалую прибыль", - говорится в публикации.

Правда, картинка, которая сопровождает сообщения, вызвала много вопросов к администраторам Facebook-страницы Зе!команды.

Дело в том, что авторы публикации написали: "У 2020 році ринок землі принесе Україні $1 млрд 25 млн = середня пенсія для 713 тисяч українців". Но при этом слово "Україні" в команде президента написали с маленькой буквы.

Скриншот с официальной Facebook-страницы "Команда Зеленского"

В комментариях лишь единицы обратили внимание на ошибку, ведь большинство юзеров вступили в словесные баталии относительно того, стоит ли разрешать продавать землю и что это принесет украинцам.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Назва нашої країни пишеться з великої літери - Україна.

Нічого, що Україна пишеться з великої букви?

Напишіть "Україні" З великої букви

"Україні " пишеться з великої букви! Трускавець не поміг....чи для вас вже немає такої країни?

А почему "Украине" написали с маленькой буквы? Малограмотные или предвзятые?

А чому Україна з маленької букви? Це така повага до країни і українців, чи низький рівень грамотності?

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев