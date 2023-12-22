Цвета волос, которые будут в тренде в 2024 году

Кремовая блондинка

Кремовый блонд - это более теплая, более золотистая вариация блонда с тонким оттенком прохладного, ледяного блонда, создающая многомерный образ.

"Этот цвет лучше всего сочетается с базовым цветом от темно-русого до очень светлого пепельно-коричневого", - подчеркивает колорист Шэрон Доррам.

Кремовая блондинка (фото: pinterest.com)

Дорогая брюнетка

Яркие оттенки брюнетки, придающие роскошную и дорогую энергию, будут сохраняться в 2024 году.

"Этот сияющий, глянцевый образ действительно дополняет то, что мы видим на подиумах в этом году. Со всеми этими светлыми пастельными тонами в одежде более смелый и насыщенный цвет волос служит идеальным контрастом", - говорит парикмахер Мария МакКул.

Дорогая брюнетка (фото: pinterest.com)

Каштановый

Каштановый цвет волос - еще одна важная тенденция, развивающаяся в 2024 году и отличный способ оживить более традиционный оттенок брюнетки.

"Этот цвет, являющийся разновидностью дорогого брюнета, добавляет более насыщенные и глубоки золотистые тона вашей традиционной брюнетке", - добавляет владелица салона красоты Дженнифер Кораб.

Каштановый (фото: pinterest.com)

Ковбойская медь

Ковбойская медная тенденция стала популярной в конце 2023 года и с тех пор ее популярность только растет. Это красивый оттенок, сочетающий в себе настоящую медь и каштановый.

Ковбойская медь (фото: pinterest.com)

Бронд

Цвета волос 2024 полностью воплощают в себе органичную, живую эстетику. Скромный бронд, сочетающий блондинку и брюнетку, является прекрасным примером этого.

"Этот чистый, естественный вид сейчас очень популярен. У него очень тонкий оттенок, без резких линий и даже растекания по волосам. Похоже на твой натуральный цвет", - говорит МакКул.

Бронд (фото: pinterest.com)

Красный имбирь

Ковбойский медный пользуется популярностью, но в 2024 году еще один оттенок будет в тренде - более теплый вариант рыжего цвета волос. Его называют Красный Имбирь.

"Это роскошный насыщенный теплый оранжево-красный с рыжим оттенком. И, если все сделать правильно, он просто поразителен. Вы начнете с полу перманентного полоскания базового цвета от меди до красновато-коричневого, затем вплетете несколько бликов вокруг макушки и даже нарисуете несколько более глубоких красных или светло-коричневых участков, чтобы придать объем", - говорит Доррам.

Красный имбирь (фото: pinterest.com)