Бывшая Остапчука объяснила, почему решилась пройти курс молодого бойца

Что написала Кристина

В соответствующей публикации в блоге женщина отметила, что пережила одни из самых трудных эмоционально и физически дней в своей жизни. За три дня подготовки ей удалось получить много новой для себя информации и раскрыть свои новые стороны.

"Однозначно - моя точка роста, мое изменение взглядов на многие вещи и на некоторых людей я теперь смотрю совершенно иначе, и окружение мое тоже будет меняться, 100 процентов!" - поделилась Кристина.

Горняк показала фото (Фото: instagram.com/kristygor)

Также Горняк рассказала, почему советует каждому хоть раз пройти подобные курсы.

"Вы никогда не будете знать по-настоящему какой ресурс и потенциал внутри вас! Если вам кажется, что вы какие-то не такие, что-то не можете, то знайте, что это просто не та мотивация, ищите и меняйте ее, ведь мне казалось, что бежать в окоп с весом на себе приблизительно 15 кг я не смогу, но я смогла!" - написала она.

"Мне казалось, что я никогда не смогу произвести точный выстрел из снайперской винтовки, которую я видела впервые, или из АК, и я смогла с первого выстрела, и таких "мне кажется, я не смогу" достаточно много в каждом из нас! Тактическая медицина - это реалии нашей жизни, и я теперь умею и турникет наложить, и тампонировать рану в случае необходимости, надеюсь, не надо будет!" - говорится также в ее посте.

Также Кристина поделилась впечатлениями (Фото: instagram.com/kristygor)

В завершение бывшая избранница Остапчука подчеркнула, что реальность сегодня стала другой, а потому нужно приспосабливаться к новым условиям, быть готовым измениться. Юрист отметила, что важно помнить о помощи нашим защитникам и защитницам, и оставаться для них надежной поддержкой.

"Друзья, не проходите мимо сборов, благодарите, когда видите защитников, и просто простите им уважение и тепло! Потому что они живут в настоящем аду, а мы благодаря им живем на своей земле! Слава Украине! Героям слава!" - подытожила Кристина.

Кроме того, как можно увидеть, блогерша обнародовала серию кадров, сделанных во время трехдневной подготовки. На них она позировала в камуфляжной форме, с оружием и другими, необходимыми для прохождения практики вещами.https://www.rbc.ua/ukr/styler/maykl-duglas-nespodivano-pokazavsya-kievi-1726059895.html

Бывшая Остапчука призвала не забывать о войне в Украине (Фото: instagram.com/kristygor)