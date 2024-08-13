Бывшая жена Потапа назвала свои правила воспитания детей и удивила общими фото с ними

Ирина Горовая прокомментировала воспитание детей

Так, звезда отечественного шоу-бизнеса рассекретила рекомендации, которые использует в воспитании.

"Быть другом для своего ребенка. С самого начала стремиться избегать дистанции, быть на "одной волне". Быть откровенной, готовой услышать то, что может не понравиться, но уметь удержаться и принять это", - написала она.

"Открываться на новые увлечения своих детей. Уметь разговаривать на интересующие их темы. В том числе на откровенные и табуированные обществом", - также поделилась Ирина.

На опубликованных кадрах звезда предстала с сыном и дочерью в разные моменты жизни. Можно увидеть, как они совместно проводят время и развлекаются.

Горовая восхищала сеть семейными кадрами (Фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Дочь Наталью Горовая, как известно, родила в своем первом браке с Юрием Горовым.

Сын Андрей появился в ее законных отношениях с продюсером и рэпером Алексеем Потапенко. Экс-возлюбленные разошлись после 15 лет семейной жизни: они были в браке за период с 1999 по 2014 годы.

Продюсер имеет двоих детей от двух браков (Фото: instagram.com/gorovaya_irina)

После развода с Горовой Потап женился во второй раз - на своей коллеге, певице Насте Каменских. Они ушли под венец в мае 2019 года.

Реакция сети

Коллеги и поклонники Ирина активно отреагировали на ее новую публикацию и не пожалели теплых слов. Вот некоторые из них:

"Вы невероятны!"

"Хорошие такие"

"Инструкция: как стать крутой мамой"

"Всем бы таких мам, с которыми можно быть вот так откровенными"

"Вы очень классные".

К слову, Горовая также является соучредителем и Генеральным директором продюсерского центра Pomitni. В шоу-бизнес пришла в 2009 году. До этого работала в банковской сфере.