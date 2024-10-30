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Бывший "Холостяк" Иракли Макацария и его красавица-жена рассекретили пол второго ребенка (видео)

Иракли Макацария с супругой Лизой (фото: instagram.com/maqatsa)
Автор: Катерина Собкова

Грузинский бизнесмен Иракли Макацария, который недавно рассказал, что они с 22-летней супругой ждут второго ребенка, опубликовал в сети милое видео с гендер-пати.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram знаменитости.

На видео бывший "Холостяк" и его жена стоят возле бассейна. Для вечеринки пара выбрала луки в белых оттенках: Лиза - короткое полупрозрачное платье, а Иракли - белые шорты, рубашку и кроссовки.

В руках они держали специальные факелы, которые нужно зажечь, чтобы понять пол будущего ребенка. Затем подожгли их и через несколько секунд появился дым розового оттенка.

Таким образом в следующем году у пары родится девочка. Как рассказывала ранее супруга бизнесмена, второй ребенок появится на свет в январе 2025 года.

Разница между старшим и младшим ребенком будет меньше 2-х лет. 

 

Как складывалась личная жизнь Иракли Макацария

В 2016 году харазматичный грузин был главным героем популярного шоу про любовь "Холостяк" в Украине. В финале проекта Иракли подарил кольцо Алене Лесик, но вскоре после завершения проекта влюбленные расстались.

Последний раз их видели вместе в ноябре 2016 года в Киеве - тогда они праздновали первую годовщину отношений. Но уже в начале 2017-го девушка написала провокационный пост, в котором публично унизила Макацария.

Бизнесмен с женой (фото: instagram.com/maqatsa)

После участия в "Холостяке" ему приписывали романы с фитнес-тренером Мариной Боржемской, с певицей Мишель Андраде и гимнасткой Анной Ризатдиновой.

Однако сердце мужчины покорила молодая студентка медицинского университета Лиза Чичуа. С Макацария у нее разница в 17 лет.

Мужчина добивался ее, делал красивые поступки, но сначала влюбленные переписывались в соцсетях.

Макацария с любимой (фото: instagram.com/maqatsa)

В 2022 года Иракли сделал предложение руки и сердца любимой на вершине горы в Тбилиси, а в июле того же года влюбленные сыграли пышную свадьбу в грузинских традициях и обвенчались.

В июне 2023 года пара стала впервые родителями - у них родился сын Георгий.

Супруги с сыном (фото: instagram.com/maqatsa)

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