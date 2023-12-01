Когда-то был секретным. Смотрите, как выглядит ядерный бункер под Киевом (фото)

Как выглядит бункер с высоким уровнем защиты

Ядерный бункер находится в Оболонском районе столицы. Ремонт этого укрытия обошелся в 4,4 млн. грн.

"Это хранилище высшего класса защиты. Некоторое время оно было засекречено, имело статус ДСП (для служебного пользования. - Ред.), но мы предприняли ряд действий для того, чтобы предоставить доступ киевлянам к нему", - рассказывает глава Оболонской РГА Кирилл Фесик.

Вход в хранилище защищает герметичная металлическая дверь, которая имеет четыре системы доступа. Первая система - автоматическая. Дверь сама отпирается, когда объявляют воздушную тревогу.

Вторая система доступа работает по принципу домофона. С помощью специальной камеры возле бункера нужно позвонить диспетчеру, который увидит вас через видеокамеру и впустит внутрь.

Третья система - парольная. Для доступа в хранилище нужно набрать комбинацию цифр. Но пока в открытом доступе кода нет. Его можно узнать у ответственного за бункер. Четвертая система - магнитный ключ.

Герметичная дверь имеет 4 системы доступа (фото: "Вечірній Київ" / Алексей Самсонов)

В бомбоубежище есть двухэтажные кровати, а само помещение отапливается электрообогревателями. В мужских и женских санузлах установлены бойлеры.

Бункер по документации может вместить 350 человек, но на самом деле здесь комфортно могут находиться около полтысячи человек, уверяет Фесик.

Также в хранилище есть резервуары с водой. Ее хватит на 5 дней постоянного пребывания людей в укрытие.

Эти системы доступа гарантируют, что люди смогут точно попасть в бункер.

Помещение бункера отапливается (фото: "Вечірній Київ" / Алексей Самсонов)

В бункере есть специальные фильтры на случай химического или радиационного загрязнения

Вся территория бункера оборудована вытяжкой. Также есть вентиляция, которую можно запускать вручную, а также фильтры воздуха в случае химического или радиационного загрязнения. Также там установлен электрический аккумулятор на тот случай, когда пропадет свет.

В бункере есть аварийный лаз, имеющий отдельную очень крепкую конструкцию. В случае завала выхода из хранилища люди смогут безопасно выбраться через этот лаз.

Добавим, что в Оболонском районе есть пять таких бункеров.

Бункер оборудован специальным аварийным лазом (фото: "Вечірній Київ"/Алексей Самсонов)