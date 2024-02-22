Цвет, запах и еще 7 неочевиных факторов, которые влияют на цену перепродажи вашего авто

Что влияет на цену б/у авто

Наклейки

Эксперты расходятся во мнении о том, влияют ли наклейки на стоимость вашего автомобиля. Но зачем рисковать? Если вы оставите наклейки на стекле или бампере, они подчеркнут для потенциальных покупателей, которые хотят видеть его как "чистый лист", что автомобиль уже использовался.

Поврежденные фары

Если линзы фар вашего автомобиля треснули или перегорели лампочки, стоит приложить усилия и потратиться на их замену. Тем более, что это не так дорого. Никто не хочет покупать подержанный автомобиль и сразу отправляться в автосервис на ремонт.

Разбитые фары очень влияют на цену авто на б/у рынке (фото: flickr.com)

Место жительства

Региональные особенности также могут влиять на стоимость автомобиля. Например, автомобили с полным приводом могут оцениваться выше в регионах с суровым климатом или сложными дорожными условиями.

Треснутое лобовое стекло

В наши дни замена лобового стекла обходится довольно недорого. Однако некоторые покупатели могут предполагать, что замена треснутой лобовухи превышает их бюджет на авто. Поэтому если вашей машине нужна замена стекла - сделайте это до того, как выставите ее на продажу.

Курение

Никто не хочет покупать автомобиль, пахнущий пепельницей (даже курильщики). Поэтому, если вы курили внутри своего автомобиля, будьте готовы заплатить за это при перепродаже машины.

Комплектация

А вот дополнительные опции и апгрейды могут увеличить стоимость автомобиля. Рассмотрите возможность установки дополнительных функций, которые могут заинтересовать потенциальных покупателей.

Пробег

Пробег автомобиля является ключевым фактором при определении его стоимости. Автомобили с низким пробегом часто ценятся выше, так как они имеют меньший износ и могут обещать более долгий срок эксплуатации.

Экономия на топливе

В условиях растущих цен на топливо автомобили с хорошим расходом топлива могут цениться выше. Рассмотрите возможность установки энергоэффективных опций в авто (если это не ударит сильно по вашему кошельку).

Цвет

Вы удивитесь, но это действительно так! Некоторые цвета автомобилей могут быть более востребованы на рынке, что может повысить их стоимость. Согласно исследованиям iSeeCars, оранжевые и желтые автомобили обесцениваются меньше всего, а автомобили золотого и серебряного цвета продать тяжелее. Черный, белый и серый всегда будут безопасными вариантами.

Золотой автомобиль (фото: celes.club)

Репутация модели

Популярность и репутация модели вашего автомобиля могут также влиять на его стоимость. Вспомните хотя бы скандал с дизельными двигателями Volkswagen Dieselgate, который не только пошатнул репутацию VW, но и повлиял на стоимость всех дизельных авто! Или же перенесемся еще дальше во времени - к Ford Pinto 1970-х. Если бы вы сейчас пытались продать Pinto, вам, вероятно, было бы трудно это сделать, учитывая склонность этого транспортного средства к спонтанным взрывам.

Ford Pinto (фото: wikipedia)