Кількість вакансій зросла в тричі: на яку роботу в Києві шукають працівників

В Києві кількість пропозицій роботи збільшилася за останні місяці. Особливо затребуваними є деякі робітничі професії - такі як будівництво, клінінг, логістика, торгівля.
Кого зараз шукають роботодавці і скільки готові платити - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Як розповіли нам спеціалісти з OLX Робота, найбільший приріст вакансій
спостерігається у категорії "будівництво / облицювальні роботи".
У Києві їх кількість зросла з 1 085 пропозицій протягом березня до 3 420 оголошень у червні.
Крім того, в більшості областей збільшилась кількість оголошень у категоріях "клінінг / домашній персонал" та "виробництво / робітничі спеціальності".
Якщо говорити про конкретних представників "блакитних
комірців" (робітничих професій), то загалом серед роботодавців найзатребуванішими традиційно є працівники сфер торгівлі та логістики.
Раніше ми писали, як без досвіду роботи влаштуватися на високу зарплату.
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