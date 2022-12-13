Когда зимние каникулы в школах Киева и области: даты и продолжительность

Сколько продлятся каникулы в Киеве

Зимние каникулы в школах Киева продлятся с 26 декабря по 27 января.

По словам мэра Виталия Кличко, в это время школы будут отапливаться в минимальном режиме для поддержки системы отопления.

Также учителя, по желанию, могут уйти на время каникул в оплачиваемый отпуск. К тому же, в случае чрезвычайной ситуации в городе часть школ будет использоваться для работы пунктов обогрева.

Когда начнутся в Киевской области

В Киевской области зимние каникулы продлятся 3-4 недели.

Недавно в Киевской областной военной администрации сообщали, что в этом учебном году зимние каникулы будут длиннее обычного.

Все потому, что 99% заведений общего среднего образования осенние каникулы не проводили, они были перенесены на зимний период.

В этом году зимние каникулы в Киевской области запланировали провести следующим образом:

с 19 декабря - каникулы в 77 учебных заведениях;

с 26 декабря - каникулы в 368 учебных заведениях;

с 31 декабря - каникулы в 191 учебном заведении.

Таким образом, для большинства учащихся Киевской области каникулы начнутся уже с понедельника, 26 декабря.