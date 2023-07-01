Когда собирать урожай чеснока: не упустите этот момент

Неприхотливым растением в огороде является чеснок. За ним не нужно постоянно ухаживать, но важно его вовремя выкопать, чтобы он не перезрел.
Когда именно это правильно делать и как хранить чеснок в домашних условиях - читай в материале ниже.
Озимый чеснок собирают примерно через 100 дней после появления первой всходов. В зависимости от погодных условий собирать его начинают в июле или начале августа.
Выкапывать чеснок лучше ранним утром или в прохладный день, поскольку сбор во время жары может пересушить зубчики.
Летний чеснок, который сажают весной, созревает в августе. Так как стрелок у ярового чеснока нет, время выкапывания определяют по листьям, когда они желтеют.
В частности, за 10 дней до уборки от луковиц нужно частично отгребать землю. Головки необходимо подкапывать вилами или лопатой вместе со стеблями и листьями.
Нужно аккуратно очищать их от земли и укладывать тонким слоем. После сбора оставьте чеснок на 7-10 дней в хорошо проветриваемом помещении - он должен просохнуть, поэтому его нужно разложить.
Через несколько недель стебли и корни нужно отрезать.
Перезрелый и поврежденный чеснок отложите и используйте в первую очередь.
Хранить чеснок рекомендуется в следующих местах:
Условия, требуемые яровым и озимым чесноком для длительного хранения:
В подвале или погребе хранить любые овощи нужно очень правильно. В частности, есть следующие способы хранения:
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