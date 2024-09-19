Когда собирать свеклу, чтобы она не перезрела: советы от огородников и фермеров

Когда собирать свеклу осенью

Не стоит торопиться со сбором свеклы. Если свекла недостаточно спелая, в ней меньше микроэлементов и витаминов, ведь они накапливаются на конечной фазе развития корнеплода.

Не менее важно ориентироваться на советы, указанные на пакетике с семенами. Каждому сорту необходимо разное количество времени на созревание.

Например, раннеспелые сорта свеклы созревают примерно за 50-80 дней. В основном, эти сорта собирают в июле и начале августа.

Популярным среднеспелым сортам, которые могут храниться в течение зимы, требуется 80-100 дней от высадки семян до созревания. Собирать свеклу среднеспелых сортов нужно с начала августа и в сентябре.

Позднеспелые сорта свеклы известны тем, что могут храниться до весны, не теряя ни формы, ни полезных элементов. Собирать урожай этого сорта нужно позднее всего - с середины сентября и до начала октября.

Впрочем, важно подробно изучить особенности сорта - не все среднеспелые сорта могут быть пригодны для длительного хранения.

Среднеспелые и позднеспелые сорта свеклы собирают в сентябре (иллюстративное фото: Freepik)

Однако, несмотря на то, что свекла должна созреть, не стоит ждать, пока овощ достигнет максимального размера. Ведь тогда свекла может начать гнить и не принесет никакой пользы.

Также рекомендуют сначала выкапывать большую по размеру свеклу, а меньшую собирать позже, чтобы она успела подрасти.

Кроме того, на время сбора урожая свеклы несколько влияют погодные условия. Если осень продолжительная и теплая, со сбором урожая свеклы не спешат, но если по прогнозам будут дожди и похолодания, следует собрать корнеплоды согласно срокам сорта или даже немного раньше.

Иначе свекла, как и морковь, может просто сгнить во влажной земле. Кроме этого, фиолетовый корнеплод не переносит температуры ниже 0, поэтому свеклу обязательно следует собрать до заморозков.

Признаки спелости свеклы

Кроме определения наступления сбора урожая по срокам созревания для каждого сорта, указать на то, что свекла поспела, могут и внешние признаки:

изменение цвета ботвы : если свекла созрела, нижняя часть листьев начинает желтеть;

: если свекла созрела, нижняя часть листьев начинает желтеть; размеры : столовая свекла должна быть от 5 до 10 см в диаметре, сахарная свекла несколько больше;

: столовая свекла должна быть от 5 до 10 см в диаметре, сахарная свекла несколько больше; состояние кожицы: на поверхности свеклы появляются "холмики", а кожица овоща - твердая и плотная.

На спелость свеклы указывают размеры и увядшие листья (иллюстративное фото: Freepik)

К тому же, если свекла спелая, верхняя часть мякоти корнеплода будет выступать из-под земли. Также свекла должна иметь насыщенный цвет соответственно сорту, а корень корнеплода, извлеченного из земли, должен быть небольшим, с незначительным количеством ответвлений.

Как правильно собирать свеклу

Собирать свеклу рекомендуют в солнечную, сухую, но прохладную погоду, чтобы корнеплоды лучше хранились. Свеклу легче собирать, когда почва влажная, поэтому планируйте собирать свеклу после дождя или хорошо полейте огород за день до сбора урожая.

Когда вы будете готовы собирать свеклу, разрыхлите почву вокруг корней вилами или лопаткой, стараясь не повредить корни.

После того как почва разрыхлена, возьмите растение свеклы за основу зелени и осторожно потяните вверх, чтобы вытащить свеклу из почвы. Однако не следует выдергивать свеклу с усилием - из-за этого овощ может повредиться.

Чтобы свекла лучше хранилась, после выкапывания нужно сделать следующее:

осторожно очистить свеклу от налипшей земли с помощью перчаток, бить овощи, чтобы встряхнуть почву, нельзя;

срезать ботву до нескольких сантиметров;

обрезать боковые корешки;

подсушить свеклу в течение 4-5 часов, разложив овощи в один слой на мешковине под навесом - или в течение нескольких дней в проветриваемом помещении.

После того как корнеплоды подсохли, необходимо осмотреть свеклу, разложив ее по сортам и отбраковав подгнившую и деформированную. Мыть свеклу перед хранением не рекомендуют - так корнеплоды пролежат меньше.

Обычно хранят свеклу в чистом подвале или погребе, разложив корнеплоды по коробкам или ящикам с песком. Температура в помещении должна составлять 0-3 градуса, а влажность воздуха - около 90%.