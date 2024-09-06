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Когда Воздвижение Креста Господня 2024 года: дата по новому календарю

Пятница 06 сентября 2024 06:45
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Когда Воздвижение Креста Господня 2024 года: дата по новому календарю Когда и как отмечать Воздвижение Креста Господня (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Воздвижение Креста Господня – важный христианский праздник, который отмечают в память о найдении и возвышении Креста, на котором был распят Иисус Христос. Этот день сопровождается торжественными богослужениями и соблюдением традиций и запретов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, на какую дату будет приходиться большой праздник по новому календарю, а также главные традиции

Новая дата

Воздвижение Креста Господня по новому церковному календарю отмечается 14 сентября. Этот праздник является важным событием в христианской традиции, когда вспоминают обретение и возвышение Креста, на котором был распят Иисус Христос.

Традиции празднования

  • Поднятие крестов в новых храмах. Завершение строительства храмов часто сопровождается торжественной церемонией поднятия креста. Это символизирует не только освящение здания, но и то, что храм становится духовным центром, защищенным Господом.

  • Соблюдение поста. В этот день верующие воздерживаются от еды животного происхождения, соблюдая пост. Это акт духовной дисциплины, помогающий очистить мысли и сердце, вспоминая мучения Христа.

  • Осенние традиции с капустой. Воздвижение совпадает со временем сбора урожая. В Украине издавна этот день использовали для заготовки капусты на зиму, а также для приготовления разнообразных блюд из нее, что символизирует заботу о семье на холодный сезон.

Эти традиции подчеркивают важность святыни и помогают верующим сохранять духовную связь с церковью, а также заботиться о материальном и духовном счастье в семье.

Что нельзя делать

Воздвижение Креста Господня – это праздник, который следует встречать с чистыми помыслами и избегать негативных мыслей. Многие верующие соблюдают однодневный пост, воздерживаясь от мясных блюд, считая, что это будет способствовать духовному очищению и будет благословением от Бога.

В этот день существуют определенные запреты, подобные тем, что действуют на другие церковные праздники. Вот что нельзя делать:

  • выполнять физический труд в огороде или в поле, копать землю;
  • заниматься тяжелым трудом
  • ссориться, использовать нецензурную лексику
  • обижать других, завидовать, желать кому-то зла
  • употреблять алкогольные напитки или переедать
  • начинать новые важные дела, менять место жительства или устраиваться на новую работу.

Из народных примет в этот день рекомендуется избегать диких мест: леса, рек, гор. Считается, что дикие животные в это время становятся более агрессивными, что увеличивает риск нападения или заблудиться.

Раньше мы объясняли почему темнеет крестик? Что говорят суеверия и церковь .

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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, "Духовное величие Львова", Википедия.

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