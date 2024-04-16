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Когда верующие отмечают Лазареву субботу: традиции, что можно и нельзя делать

Вторник 16 апреля 2024 13:26
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Когда верующие отмечают Лазареву субботу: традиции, что можно и нельзя делать Фото: Когда в Украине Лазарева суббота (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Лазарева суббота - это особый день для верующих, когда в церкви почитается одно из самых главных чудес, совершенных Иисусом Христом.

Когда верующие отмечают Лазареву субботу в 2024 году - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: сайт ВТО, Лунный календарь, DayToday.

История Лазаревой субботы

Этот день получил название в честь Лазаря, друга Иисуса Христа, чье воскресение описано в Священном Писании. Лазарь и его сестры Мария и Марфа проживали в деревне Вифания у Иерусалима, и Иисус часто посещал их дом. Лазарь заболел и умер, но через четыре дня Иисус воскресил его из мертвых, что произошло в самую субботу.

После воскресения Лазаря он прожил еще 30 лет и стал епископом на Кипре. Это событие, сплетенное с чудом воскресения, показывает веру верующих во спасение и вечную жизнь.

Когда отмечается Лазарева суббота

У Лазаревой субботы нет фиксированной даты и приходится на шестую неделю Великого поста, которая в этом году выпадает на 27 апреля.

Что нельзя делать в эту дату

В этот день действуют определенные ограничения, обычно характерные для больших церковных праздников, такие как воздержание от уборки и работы в саду или на огороде.

Также рекомендуется воздержаться от тяжелого физического труда. Относительно еды, соблюдение правил Великого поста остается важным, хотя в субботу Лазаря возможны определенные послабления.

В субботу Лазарю верующим рекомендуется сходить в церковь, где проводятся торжественные богослужения, помолиться за исцеление от болезней и укрепление здоровья, освятить ивовые ветви.

Лазарева суббота - что можно есть

Разрешается добавлять в пищу масло, можно есть горячую пищу, можно выпить немного вина. Несмотря на Великий пост, на стол обязательно ставят рыбную икру – как символ новой жизни.

За субботой Лазаря и Вербным воскресеньем следует Страстная неделя - одна из самых суровых во время Великого поста, когда верующие вспоминают последние дни жизни Христа.

Кстати, недавно мы писали о том, когда в этом году празднуют Пасху.

Также читайте, сколько длится Великий пост и что нельзя делать в этот период.

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