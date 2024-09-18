Когда выкапывать морковь, чтобы она была вкусной

Когда собирать морковь: сроки

Сроки сбора моркови зависит прежде всего от сорта. Ведь для созревания разных сортов корнеплода требуется разное количество времени:

морковь раннеспелых сортов можно собирать через 60 дней от появления всходов;

можно собирать через 60 дней от появления всходов; плоды среднеспелых сортов вызревают за 100 дней;

вызревают за 100 дней; плодам поздних сортов моркови может потребоваться до 140 дней для полного созревания.

Таким образом, урожай ранней моркови можно убирать еще с середины лета. Однако эти сорта не хранятся, их следует употреблять в пищу сразу.

А вот поздние сорта моркови, наиболее подходящие к длительному хранению, нужно собирать в конце сентября и начале октября, до заморозков. Ведь рост моркови останавливается, если температура составит 5 градусов тепла и ниже.

Однако, если резко похолодало, а срок созревания моркови еще не истек, не советуют торопливо убирать урожай - морковь не успеет достичь.

Если собрать урожай моркови рано, плоды не будут вкусными (иллюстративное фото: Freepik)

В то же время, если скоро должен начаться сезон дождей, рекомендуют выкопать морковь раньше. Ведь при значительном повышении уровня влажности морковь может гнить в почве или при хранении.

Признаки зрелой моркови

Определить, что морковь созрела, можно по внешним признакам. Это действенный способ установить, когда собирать урожай корнеплодов, даже если не помните, какой это сорт. К главным признакам зрелости моркови относятся:

пожелтевшая ботва - если нижние листочки корнеплода уже желтые, пора собирать урожай;

- если нижние листочки корнеплода уже желтые, пора собирать урожай; нормальный размер моркови - плоды должны быть соответствующего сорту размера;

- плоды должны быть соответствующего сорту размера; яркий цвет плодов - спелая морковь имеет насыщенную окраску;

- спелая морковь имеет насыщенную окраску; естественный вкус - выкопанный плод необходимо помыть и попробовать на вкус, "горьковатости" не должно быть.

Кроме этого, верхняя часть спелого корнеплода должна легко "прощупываться" под землей.

Если нижние листья моркови желтые - овощи зрелые (иллюстративное фото: Freepik)

Как правильно собирать морковь

Прежде всего, чтобы собранный урожай моркови сохранялся как можно дольше, нужно выкапывать морковь в ясную, сухую и немного прохладную погоду. Почва должна быть чуть влажной.

Так что после дождей советуют подождать несколько дней. А вот сухую почву советуют увлажнить за один день до сбора урожая. Это поможет размягчить землю и облегчить выдергивание моркови.

Также рекомендуют собирать морковь рано утром - тогда плоды будут иметь больше жидкости и будут дольше храниться.

Чтобы не повредить морковь, собирают плоды следующим образом:

из песчаного грунта корнеплоды извлекают вручную, а из глинистого - подкапывая вилами или лопатой;

если на моркови много почвы, бить овощ не нужно - так можно его повредить, поэтому стоит просто подождать подсыхания;

ботву нужно обрезать сразу, иначе она вытянет жидкость и полезные вещества из корнеплода;

после выкапывания моркови, плоды оставляют на грядке на несколько часов, после этого легко счищают почву перчатками.

Не стоит оставлять морковь сохнуть дольше 2-4 часов - плоды потеряют много жидкости и свой вкус. Чтобы не повредить плоды, ботву советуют выкручивать или подрезать, оставляя ножки длиной 0,5-1 см.

Подсушенную морковь нужно помыть, отбраковав поврежденные или гнилые плоды. Затем морковь нужно подсушить еще в течение нескольких дней перед закладкой на хранение.