Когда выкапывать морковь, чтобы она была вкусной

Чтобы сохранить вкус и пользу известного корнеплода, необходимо выкапывать его правильно и вовремя. Кроме того, своевременный сбор урожая влияет и на то, как долго будут храниться морковки. Понять, что морковь созрела, можно благодаря некоторым признакам.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда нужно выкапывать морковь, чтобы сохранить питательные вещества овоща.
Сроки сбора моркови зависит прежде всего от сорта. Ведь для созревания разных сортов корнеплода требуется разное количество времени:
Таким образом, урожай ранней моркови можно убирать еще с середины лета. Однако эти сорта не хранятся, их следует употреблять в пищу сразу.
А вот поздние сорта моркови, наиболее подходящие к длительному хранению, нужно собирать в конце сентября и начале октября, до заморозков. Ведь рост моркови останавливается, если температура составит 5 градусов тепла и ниже.
Однако, если резко похолодало, а срок созревания моркови еще не истек, не советуют торопливо убирать урожай - морковь не успеет достичь.
Если собрать урожай моркови рано, плоды не будут вкусными (иллюстративное фото: Freepik)
В то же время, если скоро должен начаться сезон дождей, рекомендуют выкопать морковь раньше. Ведь при значительном повышении уровня влажности морковь может гнить в почве или при хранении.
Определить, что морковь созрела, можно по внешним признакам. Это действенный способ установить, когда собирать урожай корнеплодов, даже если не помните, какой это сорт. К главным признакам зрелости моркови относятся:
Кроме этого, верхняя часть спелого корнеплода должна легко "прощупываться" под землей.
Если нижние листья моркови желтые - овощи зрелые (иллюстративное фото: Freepik)
Прежде всего, чтобы собранный урожай моркови сохранялся как можно дольше, нужно выкапывать морковь в ясную, сухую и немного прохладную погоду. Почва должна быть чуть влажной.
Так что после дождей советуют подождать несколько дней. А вот сухую почву советуют увлажнить за один день до сбора урожая. Это поможет размягчить землю и облегчить выдергивание моркови.
Также рекомендуют собирать морковь рано утром - тогда плоды будут иметь больше жидкости и будут дольше храниться.
Чтобы не повредить морковь, собирают плоды следующим образом:
Не стоит оставлять морковь сохнуть дольше 2-4 часов - плоды потеряют много жидкости и свой вкус. Чтобы не повредить плоды, ботву советуют выкручивать или подрезать, оставляя ножки длиной 0,5-1 см.
Подсушенную морковь нужно помыть, отбраковав поврежденные или гнилые плоды. Затем морковь нужно подсушить еще в течение нескольких дней перед закладкой на хранение.
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При написании материала использовались следующие источники: Gardenery, Better Homes & Gardens, Vse Roste, Agromarket.