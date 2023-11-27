Как ведет себя мужчина, который боится ответственности: обратите внимание на эти знаки

Путь к стабильным и постоянным отношениям не всегда бывает легким. Мужчина даже в состоянии сильной влюбленности может оказаться не готов к ответственности. У него может присутствовать несколько разных страхов - от страха потерять близкого человека до боязни не справиться с новыми обязательствами.

Как проявляется такой страх и что может означать странное поведение влюбленного мужчины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Sante.

Ведет себя отстраненно и избегает без причины

Такое поведение далеко не всегда говорит, что мужчина утратил чувства или вы ему перестали нравиться. Иногда мужчины начинают игнорировать из страха показаться отчаявшимся или раскрыть свои чувства. Игнорирование может быть стратегией защитой своего эго.

Ему трудно выражать свои чувства

Если мужчине трудно выразить свои романтические чувства, возможно, это потому, что он испытывает к вам глубокую привязанность, но боится ложной надежды. Когда есть эмоциональная связь, некоторым мужчинам бывает сложно справиться с ситуацией. И в такие моменты они часто чувствуют себя подавленными.

Он редко проявляет романтические инициативы

Маленькие прикосновения и небольшие романтические жесты раскрывают любовь, даже если она не демонстративна. От просто "держать вас за руку" до "покупки небольшого подарка" - это спонтанные жесты раскрывают его подлинные чувства.

"В своей жизни вы встретите людей, которые скажут все нужные слова в нужное время. Но, в конце концов, вы должны всегда судить их по их действиям. Важны действия, а не слова", - так описал ситуацию писатель Николас Спаркс.

Он ведет себя нервно рядом с вами

Если мужчина проявляет признаки нервозности, это может означать, что он испытывает к вам сильные чувства. Желая произвести впечатление, вы можете его разволновать, и ему будет трудно ясно выразить свои мысли. Его неоднозначное поведение и странные шутки сигнализируют о его нервозности из-за зарождающейся любви.

Он пытается вас защитить

Он без колебаний встанет на вашу сторону в спорах и захочет превратиться в героя, чтобы произвести на вас впечатление. Исследования показывают, что этому защитному чувству способствует тестостерон.

У него противоречивое поведение

Вы, вероятно, задаетесь вопросом, является ли это признаком зрелости. То он проявляет к вам привязанность и интерес, то на следующий день он полностью исчезает, создавая противоречивую динамику.

Он тайно смотрит на вас

Если мужчина наблюдает за вами незаметно, то это скорее признак, что ваши отношения являются чем-то большим, чем просто дружба. Восхищенный взгляд, особенно, если он думает, что вы этого не замечаете, может указывать на глубокую связь или даже сильное влечение к вам, а также на желание сделать первый шаг.

Он ведет себя иначе, когда вы рядом

Его поведение меняется в вашем присутствии по сравнению с тем, когда он находится со своими друзьями или семьей. Если он становится застенчивым, неловким или неуверенным, это может указывать на то, что у него есть эмоциональное влечение, но ему трудно это выразить.

Он ревнует, но в этом не признается

Его волнение, его беспокойство, его сбивающее с толку и даже грубое поведение по отношению к другому мужчине, который хочет сблизиться с вами, могут отражать его желание иметь с вами эксклюзивные отношения.

Он избегает разговоров об отношениях

Если он избегает разговоров об отношениях или отказывается их обсуждать, это тоже может означать, что чувства есть, но он не готов их обсуждать. Просто спросите, интересуется ли он кем-то в данный момент и понаблюдайте за реакцией. Если он колеблется, нервничает или полностью отрицает это, то это может указывать, что он испытывает романтические чувства, но ему трудно их выразить.

Почему мужчина может бояться вступать в отношения

Эксперт по отношениям и гипнотерапевт Жан-Мишель Якобович назвал 10 самых распространенных причин. Чаще всего присутствует не одна причина, а сразу несколько.

1. В прошлом мужчина пережил эмоциональные травмы

2. У мужчины большие ожидания в отношениях

3. У мужчины проблемы с доверием

4. Он боится быть уязвимым при выражении собственных эмоций

5. Он боится потерять свою личную свободу

6. Мужчина испытывает социальное или семейное давление

7. Он пережил трудные времена

8. Мужчина очень боится перемен

9. Он был предан своим личным целям

10. Мужчина боится вступать в новые отношения