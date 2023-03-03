Когда в Украину придет настоящая теплая весна: свежий прогноз синоптиков

Погода готовит украинцам "сюрприз"

По прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, уже с 2-3 марта в Украине начинается тенденция хоть и медленного, но устойчивого потепления.

В ближайшие 10 дней по всей стране температура воздуха будет устойчиво держаться выше нуля, лишь по ночам еще будут небольшие минусы. Ближе к середине марта возможно возвращение зимних атмосферных явлений.

"Что касается осадков, периодически повсюду будут проходить осадки в виде дождей, 6-7 марта кроме юга, возможны небольшие дожди с переходом в мокрый снег, 9-10 числа, вновь по всей стране под влиянием циклона с запада, пройдут дожди, местами сильные, не исключен мокрый снег", - рассказал синоптик.

А вот с 12-13 числа погода, по словам Щедрина, приготовит "очень хороший сюрприз".

Что говорят синоптические ресурсы

По прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура в марте предполагается 2-7 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается в пределах нормы, только в восточных областях несколько меньше нормы.

Ресурс Gismeteo показывает на синоптических картах (по данным для Киева), что повышение температуры до +10 возможно уже 8 марта, однако такое потепление будет кратковременным и придет вместе с дождями.

10-11 марта вероятно снижение температуры до нуля днем, -5 ночью, снег.

Впоследствии температура немного повысится, но резкого потепления не предполагается. Повышение до +10, больше солнца, вероятны ближе к концу марта.

Погода в Киеве в марте (скриншот)