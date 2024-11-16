Когда в украинском языке употреблять "що", а когда "шо" и являются ли эти варианты правильными?

Слово "що" берет начало от староукраинского "чьто" и со временем стало официальной формой местоимения и союза в украинском языке.

"Що" используется в письменном и публичном языке, для обозначения предмета или для формулирования вопроса. Эту форму используют в официальных документах, научных работах и публичных выступлениях и презентациях.

Слово "шо" - неофициальная версия слова "що", которая используется в разговорной и неформальной коммуникации. Это сверхдиалектная форма слова, возникшая из-за упрощения произношения и интерпретации в разных регионах Украины.

Эта форма не является суржиком, потому что это давний вариант слова, возникший еще до суржика. Слово "шо" считается корректным в бытовом общении, но не считается частью литературного языка.

Итак, слово "що" употребляется в официальных и формальных ситуациях. Например: "Що ви сьогодні робите?" или "Я знаю, що буду робити завтра".

А слово "шо" употребляется в разговорном стиле, что характерно для устной и бытовой речи. Например: "Шо ти робиш?" или "Шо це?".