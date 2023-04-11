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Когда в Украине уменьшаться цены на продукты: эксперт рассказал, что подешевеет после праздников

Фото: Когда в Украине подешевеют продукты (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине значительно подскочили в цене продукты. Перед Пасхой тенденция к росту ежегодно сохраняется.

Когда же продукты питания снизят свой рост цен, рассказал заместитель председателя союза "Всеукраинский Аграрный Совет" (ВАР) Денис Марчук, пишут "Факты".

"Инфляция в течение 2022 составила около 30%. Все названные факторы привели к удорожанию продуктов", - сообщил он.

Что подешевеет после праздников

Марчук отметил, что ряд продуктов после праздников подешевеет, например, яйца. Также после наступления тепла снизятся в цене и овощи.

"Ажиотажного спроса на яйца не будет, мы переходим в теплое время года, количество производства будет увеличиваться не только в промышленных масштабах, но и в домашних хозяйствах. Некоторые категории овощей ближе к концу мая также начнут дешеветь, пойдет овощная продукция из открытого грунта. Что касается рекордно подорожавшего лука, то в мае уже увидим „озимый“ лук из открытого грунта. С последующим потеплением в июле цены еще снизятся, поскольку овощи в зимний период подорожали на 30%", - добавил зампред ВАР.

К сожалению, не все проблемы с овощами в Украине разрешатся.

"Наибольшее количество импорта агропродукции наблюдается в овощной группе. Традиционно в марте поступали овощи из Запорожья и Херсонщины. Быстро компенсировать временную оккупацию этих регионов не удастся из-за значительной потребности в разминировании. По другим группам продуктов мы видим достаточную линейку товаров внутреннего производства", - резюмировал эксперт.

Напомним, что эксперт рассказал, что будет с ценами на лук в Украине.

Как мы ранее сообщали, в Украине подорожал популярный овощ, который в последнее время падал в цене.

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Цены на продукты