Когда в Украине подешевеют овощи: эксперт назвал месяц

Цена на овощи в Украине скоро изменится и они начнут дешеветь. Это произойдет уже в первом летнем месяце - в июне.
Об этом в эфире телемарафона рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
Эксперт сообщил, что в Украине можно наблюдать сезонный фактор, в рамках которого весной проходит активный импорт овощей.
На его основе формируется достаточно высокая цена. Количество продуктов местного происхождения увеличивается с мая, что способствует падению цен.
Пендзин отметил, что цены были высокими до праздника Пасхи, однако сейчас можно наблюдать падение на 15 – 20 грн за кг овощей.
Он также дал прогноз, что осенью следует ожидать существенного падения цен вместе с увеличением урожая лука.
Аналитик отметил, что такой эффект должен привести к увеличению объемов выращивания лука местными аграриями. По данным Госстата, в марте овощи подорожали на 17,3%.
"Мы ожидаем, что к началу июня уже окончательно рынок будет стабилизирован товарами из открытого грунта с наших территорий, и июнь будет периодом максимального снижения цен на овощи. Такая ситуация будет до сентября, начале октября. Тогда будет снова годовой цикл поднятия цен", - сказал Олег Пендзин.
То есть цены упадут в июне и продержатся такими до сентября.
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