Когда в Украине наконец-то потеплеет: даты и карты погоды

Апрель прогнозируется теплее нормы

По данным Украинского гидрометцентра, средняя месячная температура в апреле 2023 предполагается 9-13 градусов тепла (в Карпатах 7-8), что на 1-1,5 градуса (в Карпатском регионе на 2) выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 30-52 мм, в Карпатах 60-89 мм, что в пределах нормы.

Когда придет весеннее тепло?

По данным погодных ресурсов, уже после пасхальных праздников ожидается некоторое повышение температуры, однако без резких скачков в сторону "плюсов".

Следующая неделя (17-23 апреля), по прогнозу Gismeteo по Киеву, будет достаточно дождливой, с температурой 11-13 градусов, а на выходных вероятно повышение до +15.

Скриншот: gismeteo.ua

Ресурс Meteoprog прогнозирует, что к концу апреля температура будет прыгать от +10 до +18 градусов, а осадков станет поменьше.

Скриншот: meteoprog.com

Можем подытожить, что апрель ожидается более или менее температурно стабильным, в меру дождливым, но без аномальных потеплений.

Отметим, что холод пока не торопится отступать из северных областей. Так, в ночь на понедельник, 17 апреля, в Сумской области ожидаются заморозки. Ударит мороз до -5 градусов.