RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Когда в Украине наконец-то потеплеет: даты и карты погоды

Когда в Украине станет теплее (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Пасха 2023 в Украине выдалась не слишком теплой и достаточно влажной. Так что украинцев очень интересует вопрос, когда наконец-то придет настоящая теплая весна? Тем временем синоптики дают очень аккуратные прогнозы до конца апреля.

Что будет с погодой в стране дальше - узнайте в материале Styler ниже.

Апрель прогнозируется теплее нормы

По данным Украинского гидрометцентра, средняя месячная температура в апреле 2023 предполагается 9-13 градусов тепла (в Карпатах 7-8), что на 1-1,5 градуса (в Карпатском регионе на 2) выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 30-52 мм, в Карпатах 60-89 мм, что в пределах нормы.

Когда придет весеннее тепло?

По данным погодных ресурсов, уже после пасхальных праздников ожидается некоторое повышение температуры, однако без резких скачков в сторону "плюсов".

Следующая неделя (17-23 апреля), по прогнозу Gismeteo по Киеву, будет достаточно дождливой, с температурой 11-13 градусов, а на выходных вероятно повышение до +15.

Скриншот: gismeteo.ua

Ресурс Meteoprog прогнозирует, что к концу апреля температура будет прыгать от +10 до +18 градусов, а осадков станет поменьше.

Скриншот: meteoprog.com

Можем подытожить, что апрель ожидается более или менее температурно стабильным, в меру дождливым, но без аномальных потеплений.

Отметим, что холод пока не торопится отступать из северных областей. Так, в ночь на понедельник, 17 апреля, в Сумской области ожидаются заморозки. Ударит мороз до -5 градусов.

Ранее доктор Комаровский раскрыл правду о "диагнозе" метеозависимость, ответив на вопрос, почему на погоду ухудшается самочувствие.

Кроме того, читайте, когда сажать огурцы, чтобы получить щедрый урожай.

Читайте РБК-Украина в Google News
прогнозПогода