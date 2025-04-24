Когда надо сажать огород после Пасхи: что говорят традиции

Светлая неделя после Пасхи традиционно считается временем радости, молитвы и духовного очищения - тяжелый физический труд в эти дни не желателен, особенно на земле. Однако в апреле начинается период активных посадок, и задержка может стоить хорошего урожая.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, правы или нет те огородники, кто начинает работы уже через несколько дней после Пасхи.

Пасхальная неделя и народные запреты на труд

В первую неделю после Пасхи по традиции не следует работать на огороде или выполнять тяжелый физический труд. Это считается периодом праздничной радости, который нужно провести в покое, с молитвами и добрыми мыслями. В народе даже говорили, что земля "отдыхает" вместе с людьми, и не принимает семена.

Несмотря на это, церковь прямо не запрещает работу - таких предписаний в Священном Писании нет. Запрет имеет скорее народное, а не религиозное происхождение. Многие люди, которые не успевают в будни, все же возвращаются к делам на огороде уже на третий день после праздника. Особенно это касается тех, кто живет в сельской местности, где работа на земле - неотъемлемая часть жизни.

Какие овощи сажают после Пасхи

Апрель - важный месяц для посадки многих овощей, независимо от праздников.

В середине месяца советуют высевать пастернак, морковь и петрушку, которые хорошо прорастают в прохладную погоду.

В третьей декаде апреля наступает время для высадки капусты, кабачков, а при хорошей погоде - даже свеклы, тыквы и картофеля. Большинство культур желательно успеть высадить до 10 мая, чтобы они успели дать полноценный урожай.

Опытные огородники ориентируются не только на календарь, но и на погодные приметы: цветение черемухи, появление сережек на осине или активность насекомых. Затягивание с посадкой - это риск остаться без урожая, особенно для таких культур, как капуста или горох. Поэтому многие решают работать сразу после праздников, если погода способствует.

Апрель - время, когда нельзя терять ни одного дня (фото: Freepik.com)

Когда лучшее время для работ в саду и на огороде

Реалии современного садоводства требуют гибкого подхода к традициям. Все больше людей ориентируется на природные сигналы и лунный календарь. Например, когда зацветают подснежники, это может быть хорошим знаком для посева теплолюбивых растений в парниках.

Особое внимание стоит уделить редису, салату и зелени - эти культуры не любят жары, поэтому с посевом медлить не стоит. Также важно учитывать переменчивую весеннюю погоду: заморозки могут продолжаться даже после Пасхи.

В 2025 году Пасха пришлась на 20 апреля, так что активные работы можно начинать уже в конце месяца. Главное - найти баланс между уважением к традициям и реальными потребностями растений, чтобы получить щедрый урожай.