Когда нужно менять одеяло на зимнее: эксперт назвал самую удачную дату

Когда менять одеяло лучше всего

Многие любители тепла, возможно, даже сменили уже одеяло. Но для остальных из нас эксперт поделился своим мнением. По словам Хиггинса, 7 октября - именно тот день, когда вам нужно заменить летнее одеяло на зимнее.

Эксперт пояснил, что именно во вторую неделю октября обычно происходит значительное понижение температуры.

"В 2021 году температура снизилась на 27%, тогда как в 2022 году мы ощутили впечатляющее падение температуры на 45 процентов. Основываясь на этих цифрах и исторических погодных моделях, мы советуем людям поменять постельное белье на вторые выходные месяцы, то есть в субботу, 7 октября ", - заявил Хиггинс.

Делясь советами о том, как выбирать различные пуховые одеяла, Джеймс добавляет, что "когда наступает зима, вам может понадобиться одеяло, которое более эффективно поглощает тепло тела, чтобы сохранить его для вас".

"Иначе вы рискуете страдать от дрожания и беспокойного сна. Более того, психологический аспект ощущения уюта и тепла в постели может оказать положительное влияние на ваше настроение и общий опыт сна", - подытожил он.

Какая будет погода в октябре в Украине?

Раньше мы писали, что температура будет низкой.

По прогнозам синоптиков, до 8 октября столбики термометров будут колебаться от +2 до +3 градусов.

Хотя в начале второго осеннего месяца ожидается теплая, сухая погода. В некоторые дни термометр покажет до 17 градусов, что, впрочем, ниже по сравнению с октябрем 2022 года.

Осадков в середине сезона будет немного, основная масса их выпадет в середине месяца.