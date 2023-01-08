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Когда в тесто добавляют соду, а когда – разрыхлитель. Мало кто об этом знает

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Воскресенье 08 января 2023 07:30
Когда в тесто добавляют соду, а когда – разрыхлитель. Мало кто об этом знает Как сделать выпечку пышной (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Для пышной выпечки - от блинов до тортов - можно воспользоваться содой или специальным разрыхлителем, продаваемым в любом магазине. Но в какое тесто добавлять тот или иной порошок?

Об этом читайте ниже в материале Styler.

В чем разница между содой и разрыхлителем?

Пищевая сода – это белый кристаллический порошок, щелочное вещество под названием бикарбонат натрия. Сода активируется при соединении с кислотным ингредиентом и жидкостью. После активации образуется углекислый газ, позволяющий выпечке подняться и стать легкой и пушистой.

В отличие от пищевой соды, разрыхлитель содержит как основание (бикарбонат натрия), так и кислоту, необходимые для "поднятия" продукта. Кукурузный крахмал также обычно содержится в разрыхлителе. Его добавляют в качестве буфера для предотвращения активации кислоты и основания во время хранения.

Простые правила добавления порошка

Чтобы выпечка всегда выходила "на ура", нужно помнить о простых правилах добавления соды и разрыхлителя в тесто.

Важно понимать, что сода и разрыхлитель – не взаимозаменяемы.

  • Когда добавлять соду

Она помогает только в том случае, если среди компонентов есть кислые продукты, например кефир, сметана, простокваша, сыворотка и т. д.

Если тесто не из кислых компонентов, соду можно погасить уксусом, лимонным или ягодным соком (из кислых ягод). Но здесь не всегда можно угадать, и тесто будет иметь неприятный привкус.

  • Когда добавлять разрыхлитель

Вместо того чтобы гасить соду, добавьте разрыхлитель.

Его надо сначала смешать с сухими ингредиентами, например с мукой, а уже потом добавлять к остальной массе. В это время и начнется реакция по выделению пузырьков воздуха.

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