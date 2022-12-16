Когда школьники Житомира, Винницы и Хмельницкого уйдут на зимние каникулы: появился график

Во время войны в образовательных учреждениях Украины не останавливали учебный процесс и дети преимущественно получали образование онлайн. Однако каникулы остаются важной составляющей учебного года. В школах Житомира, Хмельницкого и Винницы они будут продолжаться по-разному.

Когда начнутся и сколько будут продолжаться каникулы в разных городах - читайте ниже .

Житомир

В горсовете заявляли, что зимние каникулы в школах Житомира стартуют 26 декабря. Они продлятся до 16 января 2023 года. В целом будут продолжаться они три недели.

В горсовете также надеются, что ситуация в стране и регионе будет благоприятна и каникулы начнутся по плану.

Также все, кто планирует изменить форму обучения, смогут сделать это с начала нового года. Для этого необходимо обратиться в администрацию своей школы.

Винница

Зимние каникулы в Виннице запланированы на период с 25 декабря по 8 января 2023 года, а весенние должны продолжаться с 27 марта по 2 апреля.

По словам директора Департамента образования Винницкого городского совета Оксаны Яценко, школы получили полномочия самостоятельно составлять график каникул. Поэтому решение принимается руководством каждой отдельной школы в педагогических советах, учитывая все имеющиеся обстоятельства.

Хмельницк

Директор Департамента образования и науки области Ольга Кшановская рассказала, что традиционно область шла на каникулы в последнюю неделю декабря, некоторые заведения так и планируют сделать.

В частности, в двух школах Хмельницкой общины с 1 декабря дети ушли на зимние каникулы, ведь учились по шестидневной программе.

Второй семестр в большинстве заведений начнется с 9 января.

Руководитель департамента добавила, если школы тоже будут выбирать шестидневную рабочую неделю, то соответственно, в январе у них будут более длинные каникулы.

По ее словам, если не будет возможности начать образовательный процесс с 9 января, то продлят зимние каникулы и изменят весенние для того, чтобы дети могли учиться в теплое время и в световой день.