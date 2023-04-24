Когда школы перейдут на 12 лет обучения: Лисовой дал четкий ответ по срокам

По словам министра, переход на 12-летнюю систему школьного образования запланирован в законе на 2027 год. И он должен состояться в пределах реформы Новой украинской школы.

Лисовой назвал две причины, по которым не будет перехода на 12 лет обучения в ближайший год.

"Во-первых, для такого перехода нужно иметь утвержденный государственный стандарт о профильной старшей школе. Сейчас он только разрабатывается. Во-вторых, переход требует немалых денег, которые сейчас в бюджете не предусмотрены. Поэтому такие изменения на 2024 год сейчас не планируются", - объяснил министр.

Также он подчеркнул, что переход на 12-летнюю систему не станет решением для образовательных потерь.

"Кроме того, по моему мнению, мы не можем говорить об ускорении перехода на 12-летнюю школу как об основном инструменте для преодоления образовательных потерь. Для этого нужны более комплексные решения, поиском которых уже занимаемся с командой", - подчеркнул Оксен Лисовой.