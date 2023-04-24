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Когда школы перейдут на 12 лет обучения: Лисовой дал четкий ответ по срокам

Когда школі могут перейти на 12-летнюю систему обучения (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В украинском обществе начали активно обсуждать переход к 12-летнему обучению в школах. Многие родители обеспокоены, что эту норму могут ввести уже в 2024 году и нынешним школьникам придется учиться на 1 год дольше.

Однако министр образования и науки Украины Оксен Лисовой дал четкий ответ по срокам на своей странице в Facebook.

По словам министра, переход на 12-летнюю систему школьного образования запланирован в законе на 2027 год. И он должен состояться в пределах реформы Новой украинской школы.

Лисовой назвал две причины, по которым не будет перехода на 12 лет обучения в ближайший год.

"Во-первых, для такого перехода нужно иметь утвержденный государственный стандарт о профильной старшей школе. Сейчас он только разрабатывается. Во-вторых, переход требует немалых денег, которые сейчас в бюджете не предусмотрены. Поэтому такие изменения на 2024 год сейчас не планируются", - объяснил министр.

Также он подчеркнул, что переход на 12-летнюю систему не станет решением для образовательных потерь.

"Кроме того, по моему мнению, мы не можем говорить об ускорении перехода на 12-летнюю школу как об основном инструменте для преодоления образовательных потерь. Для этого нужны более комплексные решения, поиском которых уже занимаемся с командой", - подчеркнул Оксен Лисовой.

Кстати, ранее мы писали о том, что о переходе на 12-летнюю систему сообщили в Государственной службе качества образования.

А также мы рассказывали о том, что Оксен Лисовой назвал основную проблему украинского образования.

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