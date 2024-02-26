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Когда Прощеное воскресенье в 2024 году и почему нужно просить прощения

Фото: Когда в Украине Прощенное воскресенье (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Прощеное воскресенье отмечается в канун начала Великого поста и является последним днем Масленицы. В 2024 году этот праздник выпадает на 17 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на УПЦ.

Традиции этого дня

В этот день традиционно принято просить прощения у родных и близких людей, чтобы очистить душу перед вступлением в период Великого поста, символизирующего духовное совершенствование и самоочищение.

Согласно церковной традиции, Великий пост начинается без обид, и именно для этого существует Прощеное воскресенье. В этот день каждый христианин стремится наладить отношения с друзьями, близкими и знакомыми, прощает все оскорбления и просит прощения за свои действия.

Прихожане посещают церковные службы в этот день и извиняются перед иконами, а затем обращаются к людям и просят прощения.

Что нужно говорить в Прощеное воскресенье

В Прощеное воскресенье нужно родным, близким, знакомым сказать: "Прости" или "Прости меня". А в ответ услышать: "Бог простит, и я прощаю". Лучше извиняться при личной встрече. Если такой возможности нет, можно позвонить по телефону или написать.

Что будет, если не простить в Прощеное воскресенье

Иногда возникают ситуации, когда в Прощеное воскресенье человека не хотят простить. В таких случаях безответная просьба о прощении остается на совести того, кто отказывает в прощении. Общим мнением является то, что просящий о прощении снимает со своей души бремя обиды, тогда как отказывающий принимает это бремя вдвое.

Иными словами, отказ в прощении может повлиять на отношения с Богом, ведь без собственного прощения других людей сложно ожидать прощения от Всевышнего.

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