Как самостоятельно посчитать будущую пенсию: простая инструкция для украинцев

При расчете пенсий учитывают размер заработной платы, коэффициент страхового стажа и индивидуальный коэффициент зарплаты. Однако, зная эти показатели, вы также можете самостоятельно рассчитать ориентировочную сумму будущей пенсии.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Пенсионного фонда в Facebook рассказывает, как это сделать.

Какие показатели нужно знать

Для расчетов существует несложная формула: средняя зарплата на момент начисления пенсии х стаж х личный коэффициент = пенсия.

Значение переменных в данной формуле:

размер средней заработной платы - показатель средней зарплаты в Украине за три года, предшествовавших назначению пенсии, и с которой уплачены страховые взносы

- показатель средней зарплаты в Украине за три года, предшествовавших назначению пенсии, и с которой уплачены страховые взносы коэффициент зарплаты застрахованного лица - сумма соотношений зарплаты в конкретном месяце к средней зарплате по Украине. Коэффициент рассчитывается путем соотношения суммы получаемой зарплаты к размеру средней зарплаты за соответствующий месяц. Сумма коэффициентов заработной платы делится на страховой стаж за месяцы.

- сумма соотношений зарплаты в конкретном месяце к средней зарплате по Украине. Коэффициент рассчитывается путем соотношения суммы получаемой зарплаты к размеру средней зарплаты за соответствующий месяц. Сумма коэффициентов заработной платы делится на страховой стаж за месяцы. коэффициент страхового стажа - количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и разделенное на 12. Фактически количество лет стажа необходимо умножить на 0,01.

Важно: один год стажа дает всего 1% к пенсии, а личный коэффициент можно увеличить в три-пять раз. То есть, гораздо большую роль в этих расчетах играет зарплата, которую вы получали, и насколько она отличается от средней по Украине.

Пример вычисления

Ситуация: мужчина обратился за получением пенсии в августе 2023 года со страховым стажем 34 года. Соответственно, берем показатель средней зарплаты за 2020-2022 годы. Он составляет 12 236,71 гривны.

В мае 2022 года он получил зарплату в размере 13 560 гривен. В этот месяц средняя зарплата по Украине, с которой уплачены страховые взносы, равняется 12 528,42 гривны. Месячный коэффициент зарплаты за май 2022 составляет 2,34569.

34 года стажа - это 408 месяцев. Индивидуальный коэффициент страхового стажа составит: ((408 х 1%)/(100% х 12)) = 0,34000.

Имея все нужные показатели, мы можем узнать сумму будущей пенсии мужчины: 12 236,71 х 2,34569 х 0,34000 = 9,759 гривны.