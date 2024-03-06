Когда нужно сажать чеснок в 2024 году: советы опытных огородников

Сажать чеснок весной нужно, основываясь на климатических условиях региона и рекомендациях лунного календаря. Следует помнить, что чеснок хорошо переносит строгие климатические условия, поэтому его чаще сажают под зиму. А весной высаживают яровой чеснок, который потом убирают перед самыми заморозками.

Когда нужно сажать чеснок весной 2024 года, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Стоит ли садить чеснок весной

В весенний период посадку чеснока планируют садоводы, которые могут быть уверены в хорошем урожае. Если озимые сорта, посаженные осенью, могут померзнуть из-за сильных морозов и не дадут урожая, то яровые более предсказуемы и весь процесс вегетации владелец будет видеть. Однако яровые сорта менее устойчивы к вредителям и заболеваниям и они не дают стрелок, которые приходится обрезать.

Когда сажать чеснок

Большинство огородников выбирают дату для посадки согласно лунному календарю, ведь он является хорошей подсказкой во время посадочных работ. Но не забывайте при этом учесть климатические особенности региона.

Чеснок не капризная культура к условиям выращивания. Поэтому его можно сажать весной, когда температура земли прогреется уже до +5 градусов или чуть выше.

Даже если впереди еще ждут легкие морозы, то укоренившись за пару тройки дней, корнеплод вполне сможет продержаться. Но в зависимости от региона посадка может приходиться на разные дни календаря, поэтому данный момент важно учитывать.

Лучшее время - на спадающую Луну. В апреле это будет с 1 по 11 число, а затем с 28 по 30 число. Согласно календарю, лучшие дни для посадки чеснока в апреле: 3, 4, 5, 8, 9, 14, 18, 19, 25, 26, 28 апреля.

В мае: 1, 2, 5, 6, 7, 24, 27, 28, 29.

Неудачные даты для посадки чеснока: 12 и 27 апреля, 11 и 26 мая.

Правила посадки чеснока

Чеснок нужно сажать на ровных, солнечных и проветриваемых участках огорода. Чеснок любит возвышенности, чтобы не было застоя воды. Если выбранный участок располагается в низине, то делают высокие грядки, на дно которых следует уложить тонкие ветки или солому.

Для чеснока нужна рыхлая и плодородная почва, а вот уровень кислотности должен быть в пределах 6-7 единиц.

Место тщательно перекапывают на глубину 25-30 см, удаляя корни сорняков и при необходимости добавляют удобрения. Когда грядка будет готова, ее следует полить теплой водой и дать земле немного осесть.

Расстояние между строчками не должно быть менее 35 см, между лунками - не более 10 см. Чеснок сажают на глубину 5-7 см.

Яровые сорта морозостойкие и всходы могут появиться при температуре воздуха +4 градуса. Зеленые побеги выдержат температуру до -6 градусов. Если вдруг обещают значительное похолодание, следует растение укрыть пленкой или соломой.

Уловки при посадке чеснока