Когда нужно немедленно забирать ребенка из садика: основные признаки
Если ребенка в детском саду обижают, то на это родителям следует сразу обратить внимание. В результате это может иметь отрицательные последствия для психики ребенка.
Об этом сообщила детский психолог Вероника Бабий в Instagram.
Основные признаки
Если привычное поведение ребенка изменилось, он стал слишком эмоционален, появилась сильна привязанность к маме, то следует принимать меры.
Психолог говорит, если ребенка оскорбляют в садике, то ребенок будет постоянно плакать, почти невозможно будет отвлечь или успокоить.
Другим признаком является то, что в садике ребенок не идет на контакт со взрослыми и не общается с другими детьми и постоянно отказывается от еды.
Начавшиеся проблемы с туалетом тоже могут возникнуть в результате проблем в садике.
Также у ребенка может ухудшиться сон, будет присутствовать явно выраженная психосоматика и напряжение (постоянно болеет, что-то беспокоит и грызет ногти).
К тому же малышу будет достаточно болезненно расставаться с родителями и на длительное время.
Что делать
Прежде чем действовать, попробуйте узнать причину конфликта.
Необходимо поговорить с воспитателем. Нужно говорить спокойно и не в чем не винить.
Также нужно внимательно посмотреть на поведение малыша на детской площадке. Присмотритесь к поведению и манере общения. Это может помочь вам понять, из-за чего возникли проблемы в саду.
Если ваш ребенок не может связно ответить, почему его оскорбляют, устройте маленькую игру. Возьмите несколько игрушек и пусть малыш даст всем имена, как в садике. Далее пусть выберет игрушку, которая будет его другом или врагом.
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