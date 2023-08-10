Когда нужно копать картофель, чтобы он дольше хранился

Картофель - универсальный овощ, который используют для приготовления супов, выпечки, в качестве гарнира и т. д. Для того чтобы собранный урожай хорошо сохранялся, нужно знать, когда начинать копать картофель.

Как точно понять, что уже нужно выкапывать картофель - читайте в материале Styler.

Как определить, что картошку пора копать

Обычно это определяют по ботве: если поникла, пожелтела и подсохла - можно копать. Однако бывает так, что на участке некоторые кусты еще зеленые, тогда как другие - сухие.

Такое случается из-за ошибки при посадке, когда сорта с разным сроком созревания высаживают вместе.

Перед тем, как начать копать - проведите небольшой тест. Выкопайте по несколько кустов в разных участках огорода. Самый главный признак зрелого картофеля: клубни легко отпадают от ботвы, а кожура не шелушится.

Определить можно и по срокам: копать картошку нужно примерно через 80-100 дней после посадки.

Как сажали - так и копайте!

Сейчас выкапывание картофеля даже на частных участках более механизировано. Многие вместо лопат используют мотоблоки, которые помогают как посадить картофель, так и собрать урожай. Поэтому процесс выкапывания происходит быстрее.

Но помните: если сажали под лопату, собирать тоже нужно под лопату. Поскольку ряды, посаженные лопатой будут отличаться от посаженных под мотоблок, поэтому последний может просто порезать кусты.

Как правильно хранить картофель

После того как вы выкопали картофель из земли, его следует просушить во дворе, прежде чем относить в погреб.

Можно сделать специальные сетки, заграждения, или просто высыпать урожай на покрывало. Главное - защитить клубни от прямого солнца и дождя.

В идеале она должна полежать два дня, если не очень жарко. Если температура на улице высокая, достаточно одного дня. После этого картофель можно отнести в погреб: в мешках, ящиках и т. д.

Следите, чтобы при пересыпании из тары в тару картофель сильно не бился, чтобы урожай не испортился. Температура хранения в погребе должна быть 2-3 градуса тепла, влажность - от 85 до 90%.

Чем опасна ранняя или поздняя уборка картофеля

Выбирать время уборки картофеля стоит достаточно тщательно потому, что, ошибись хотя бы на несколько недель, вы рискуете потерять весь урожай.

Необходимо знать, что слишком рано выкопанный картофель пригоден только для употребления в ближайшее время. Его кожура тонкая и склонная к механическим повреждениям.

К тому же затягивать со временем уборки картофеля, надеясь, что кожура станет плотной, а картофелины вырастут максимально большими к середине осени - тоже не стоит. К этому времени ботва картофеля не только желтеет, но и полностью высыхает или сгнивает, и искать куст приходится интуитивно.