Когда посадить картофель, чтобы получить в этом году хороший урожай

Чтобы собрать ранний и обильный урожай картофеля, необходимо точно выбрать время посадки, ориентируясь не только на календарь, но и на погодные условия. Изменения климата, теплые зимы и нестабильная весна требуют двойной внимательности к прогнозам и температуре почвы.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда картофель получит достаточно тепла для прорастания, и риски весенних заморозков будут минимальны.

Изменения климата и риски ранней посадки

Весенние заморозки стали частым явлением даже в мае, поэтому спешить с посадкой не стоит. Хотя зимы бывают теплыми, резкое похолодание весной способно уничтожить молодые всходы. Если картофель высадить в марте или в начале апреля, он может взойти слишком рано и попасть под заморозки.

Безопаснее ориентироваться на третью декаду апреля или начало мая, когда минимальные ночные температуры стабильно держатся выше +5°C. Важно постоянно следить за прогнозом погоды и готовиться к изменениям. Даже несколько холодных ночей способны снизить урожайность.

Как защитить картофель от заморозков

На небольших участках эффективно использовать укрывной материал для сохранения тепла. Самый простой вариант - замульчировать картофель перегнившей соломой или сухими листьями, которые хорошо удерживают температуру. В случае ночных заморозков, можно окучить землю до самой верхушки побега, создавая естественную теплоизоляцию.

Для большей защиты применяют агроволокно - оно пропускает влагу, сохраняет тепло и позволяет всходам дышать. В крайнем случае подойдет и полиэтиленовая пленка, которую днем нужно снимать для вентиляции. Все эти способы позволяют уберечь молодые растения от повреждения холодом.

Как проращивать семенной картофель

Перед посадкой клубни следует достать из погреба и оставить в теплом светлом помещении для проращивания. Оптимальная температура для этого - от +15°C днем и не ниже +5°C ночью. Благодаря свету формируются короткие, крепкие ростки, которые быстро укореняются после высадки.

Желательно, чтобы ростки не превышали 1 см - тогда картофель дает наилучшие результаты. Длинные ростки более 5 см вытягивают питательные вещества из клубня, и урожайность снижается. Для посадки отбирают средние клубни с крепкими ростками, которые лучше развиваются в почве.

Спешить с посадкой картофеля весной может быть ошибкой (фото: Freepik.com)

Когда и как сажать картофель

Сажать картофель лучше после дождя или полива, когда почва влажная и хорошо прогрета. В таких условиях он быстро прорастает и начинает развиваться. Если посадить в холодную или слишком влажную почву, возрастает риск гнили и грибковых болезней.

Ориентироваться следует не на соседей, а на состояние земли и погоду в своем регионе. Лучшая среднесуточная температура почвы для роста - около +17°C. Если температура поднимается выше +35°C, рост картофеля прекращается совсем.

Хорошие предшественники и правила севооборота

Картофель хорошо растет после зерновых культур - ячменя, овса, озимой пшеницы, ржи, а также после зернобобовых - гороха, сои, люпина. Хорошими предшественниками также считаются кукуруза, капуста, огурцы, многолетние травы.

Высаживать картофель на одном и том же месте каждый год не рекомендуется. Возвращать его в тот же участок стоит не ранее чем через 3-5 лет. Это позволяет избежать накопления болезней и вредителей в почве. Чередование культур сохраняет плодородие земли и способствует лучшему урожаю.