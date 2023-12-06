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Когда началась война? Вопрос, на который военные и гражданские имеют разные ответы (видео)

Среда 06 декабря 2023 19:27
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Когда началась война? Вопрос, на который военные и гражданские имеют разные ответы (видео) Украинцы сказали, когда началась война (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Вопрос о начале войны в Украине до сих пор имеет разные мнения, кто-то считает, что все началось 24 февраля 2022 года, а кто-то воюет с 2014 года.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на опрос Романа Прупина в Instagram, рассказывает, как военные и гражданские ответили на вопрос "Когда началась война?"

Украинские военные и гражданские ответили, когда началась война

Война - это сложный вопрос, который не ограничивается датой, само слово уже свидетельствует о том, что в нем скрыто много смыслов, причин и история.

Поэтому тот факт, что каждый украинец, как военный, так и гражданский имеет свое мнение по поводу начала войны, является нормальным.

Украинский блогер решил провести опрос и узнать, когда для простых украинцев и военных началась война. Следует отметить, что мнения на самом деле очень разные, поскольку люди имеют разный жизненный опыт.

Когда началась война по мнению украинских военных

Поскольку наши защитники - это люди, ежедневно находящиеся на грани жизни и смерти, они имеют постоянное представление о войне в Украине:

  • "Война началась еще при наших предках и постоянно идет, и сейчас"
  • "Война началась в Украине много столетий тому назад"
  • "В 2014 году, а вообще, если исторически смотреть, то может и раньше"
  • "Я бы сказал, что сначала ее создания".

Когда началась война в Украине по мнению гражданских

Следует сразу отметить, что ответы гражданских совсем другие, а именно:

  • "24 февраля"
  • "Полномасштабная 24 февраля"
  • "24 февраля 2022 года"
  • "24 февраля".

Итак, исходя из того, что военные и гражданские являются представителями не только разного уровня населения, но еще и представителями разных поколений, то не удивительно, что их ответы настолько разные.

Военные больше углублены в историю и свои реалии на фронте, а вот гражданские ребята судят по тому, что видят сейчас, опираются на новости, а не на историю своего народа.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцы ответили, стоит ли разрешить мужчинам выезд за границу.

Также читайте наш материал о том, как украинцы относятся к мужчинам, бежавшим за границу.

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