Когда "одержувати", а когда "здобувати"? Как правильно заменить кальку с русского

Русское слово "получать" имеет несколько украинских соответствий. Например, на русском говорят "получать образование" и "получать огласку", тогда как на украинском - образование "здобувають" или "дістають", а огласку "набувають".

Предлагаем ознакомиться с наиболее распространенными соответствующими и узнать, как правильно использовать каждый из них.

"Одержувати" и "отримувати" означает брать то, что дают, присылают или дарят.

Эти синонимические слова чаще всего используют, когда речь идет о конкретных физических или материальных объектах, а также о результатах физических или химических процессов: "отримувати" или "одержувати" книги в библиотеке, стипендию, зарплату или аммиак.

"Здобувати" означает "діставати", разыскивать или находить кого-то, или что-то. Это слово употребляется преимущественно с абстрактными существительными и предполагает достижение результата через приложение усилий, энергии или сил: "здобувати" образование, победу, ученую степень или свободу.

"Діставати" означает "здобувати" или "знаходити" что-то, преодолевая трудности: например, "роздобути" редкую книгу или билеты на закрытый спектакль.

Также это слово употребляется в значении "одержати" с абстрактными существительными: город "дістав" название, "дістати" решительный отпор, звание, признание или моральное удовольствие.

Кроме этого, можно "дістати" и негативные вещи: двойку по украинскому языку, пощечину или насморк.

"Набувати" означает становиться владельцем, получать что-либо или приобретать определенный признак или качество: например, "набувати розголосу" (огласку), форму или вес.

Ниже приведены еще несколько примеров перевода: