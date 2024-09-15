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Когда "одержувати", а когда "здобувати"? Как правильно заменить кальку с русского

Когда говорить правильно "одержувати", а когда "здобувати" (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В украинском языке есть немало слов и выражений, появившихся под влиянием русского языка. Одним из таких есть слово "получать" - "получати", которое часто не знают, чем заменить.

Как правильно заменить слово "получать", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Мова ДНК нації.

Русское слово "получать" имеет несколько украинских соответствий. Например, на русском говорят "получать образование" и "получать огласку", тогда как на украинском - образование "здобувають" или "дістають", а огласку "набувають".

Предлагаем ознакомиться с наиболее распространенными соответствующими и узнать, как правильно использовать каждый из них.

"Одержувати" и "отримувати" означает брать то, что дают, присылают или дарят.

Эти синонимические слова чаще всего используют, когда речь идет о конкретных физических или материальных объектах, а также о результатах физических или химических процессов: "отримувати" или "одержувати" книги в библиотеке, стипендию, зарплату или аммиак.

"Здобувати" означает "діставати", разыскивать или находить кого-то, или что-то. Это слово употребляется преимущественно с абстрактными существительными и предполагает достижение результата через приложение усилий, энергии или сил: "здобувати" образование, победу, ученую степень или свободу.

"Діставати" означает "здобувати" или "знаходити" что-то, преодолевая трудности: например, "роздобути" редкую книгу или билеты на закрытый спектакль.

Также это слово употребляется в значении "одержати" с абстрактными существительными: город "дістав" название, "дістати" решительный отпор, звание, признание или моральное удовольствие.

Кроме этого, можно "дістати" и негативные вещи: двойку по украинскому языку, пощечину или насморк.

"Набувати" означает становиться владельцем, получать что-либо или приобретать определенный признак или качество: например, "набувати розголосу" (огласку), форму или вес.

Ниже приведены еще несколько примеров перевода:

  • Получить перевес - взяти гору.
  • Получать выговор - діставати догану.
  • Получить повреждение - зазнати (дістати) пошкодження (ушкодження).
  • Получить (приобрести) известность - стати відомим, набути слави (популярності).
  • Получить возможность - одержати (дістати) змогу.
  • Получать прибыль от чего-либо - брати (мати) прибуток з чого, на чому.
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