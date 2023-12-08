Когда лучше заводить домашнего питомца для ребенка: назван точный возраст

Домашние любимцы - это настоящие члены семьи. Однако когда заводите животное, то следует помнить, что это большая ответственность. Также стоит знать, когда лучше заводить домашнего питомца для ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram эндокринолога Дины Крыловой.

Преимущества для здоровья

По словам врача, если вы планируете принести нового питомца домой, то убедитесь, что вы можете обеспечить надлежащий уход и внимание.

В общем, существует много преимуществ для здоровья от содержания домашнего любимца, а именно:

уменьшение стресса

снижение артериального давления

борьба с одиночеством и депрессией

увеличение возможностей для занятий физическими упражнениями на свежем воздухе

снижение холестерина

снижение триглицеридов

более стройное тело

Однако, к сожалению, животные могут и заражать людей определенными заболеваниями, которые называются зоонозными.

Дети до 5 лет, беременные, взрослые старше 65 лет и люди с иммунодефицитом имеют больший риск заболеть заболеваниями, передающимися от животного к человеку.

Поэтому если вы беременны, вам не нужно отказываться от своей кошки, но лучше не заводить новую. Также избегайте контакта с бродячими котиками.

Важно знать, что кошки могут быть переносчиками токсоплазмоза - заболевание, которое приводит к врожденным порокам ребенка.

Беременные женщины также должны избегать контакта с домашними грызунами для предотвращения влияния вируса лимфоцитарного хориоменингита, который может вызвать врожденные пороки. Если вы беременны и у вас домашние животные-грызуны, избегайте прямого контакта и пусть кто-то другой чистит его среду обитания.

Когда заводить животное для ребенка

Эндокринолог отметила, что для ребенка лучше заводить домашнего питомца в таком возрасте:

после 5 лет, когда ребенок готов более или менее самостоятельно ухаживать за животным

дети младшего возраста воспринимают животных как игрушку и могут ей навредить, а также травмировать

Чтобы понять, какое животное наиболее подходит для вашего ребенка, важно учитывать не только его пожелания, но и возраст. Как правило, дети начинают просить купить питомца в период посещения детского сада. В этом возрасте дети понимают и могут практиковать то, чему их учат, что им объясняют, но они тоже бывают импульсивными, что может напугать животное.

Мелкие животные, такие как хомячки и кролики очень привлекают детей, потому что они напоминают плюшевых игрушек, и дети с ними так часто, на что животные раздражаются и могут укусить. По этой причине целесообразно начать приучать ребенка к покорным животным, требующим небольших усилий.