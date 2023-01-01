Когда наступит Новый год по китайскому календарю: точная дата и время

Когда придет год Кролика

По китайскому календарю год Кролика официально вступит в свои права 21 января 2023 года. По киевскому времени он наступит в 18:00. В Китае в эти дни вводятся официальные праздничные и выходные дни - с 21 января по 27 января 2023 года. В этой стране Кролик вступит в свои права в 00:00 22 января.

Предыдущие годы Кролика: 1939, 1951, 1963, 1975, 1999, 2011. В следующий раз Кролик нас посетит в 2035 году. Если вы родились в год Кролика, то вас, несомненно, ждет удача.

В Китае такой год ждут с нетерпением и называют его Benmingnian - год Судьбы. Он считается временем неожиданных перемен и важных событий в жизни.

Новый год в Китае называют Праздником Весны, и история этого праздника насчитывает более 4000 лет.

Дату определяют по лунному календарю - новый год наступает на второе новолуние после зимнего солнцестояния. Обычно эта дата выпадает на период с 21 января по 20 февраля. В этом году первый день совпал с датой, а значит год принесет много радости и счастья.

Традиции китайского Нового года

За две недели до Нового года в Китае люди занимаются уборкой и закупкой продуктов. В компаниях подводят итоги года, завершают работу. За несколько дней до праздника домой возвращаются с учебы или работы, чтобы встретить праздник в семейном кругу.

В канун Нового года украшают дома - на двери вешают надписи на красной бумаге с пожеланиями добра и счастья - парные куплеты. Развешивают фонарики и готовят праздничный ужин - блюда из рыбы, пельмени цзяоцзы.

В новогоднюю ночь за столом собирается вся семья. Детям дарят красные конверты с деньгами хунбао. После ужина семьи смотрят концерты, запускают фейерверки и фонарики. Родных и друзей начинают посещать только на 2 или третий день праздника.

На 4-5 день отправляются в гости к родным, которые живут в соседнем селе или городе. На работу многие возвращаются только через 7 дней.

Символ 2023 года

Согласно китайской астрологии, каждый знак Зодиака находится под влиянием одной из 5 стихий - Металл или Золото, Дерево, Вода, Огонь и Земля.

Существует 5 типов каждого из 12 животных, и они повторяются раз в 60 лет. В предыдущий раз Водяной Кролик был в 1963 году.

Символ 2023 года по китайскому календарю - Черный Водяной Кролик (Кот). Счастливые цифры года - 3, 4, 6.

Счастливые цвета: розовый, красный, фиолетовый, синий. Цветок: жасмин и августовская лилия.

Чего стоит избегать: цифры 1, 7, 8. А также белый, темно-желтый и темно-коричневый цвет.

Кролик или Кот?

Существует целая легенда о том, как Кот попал в китайский зодиакальный круг. Всего животных в этом круге - 12.

Нефритовый император отправил своего слугу найти и пригласить ко двору самых красивых зверей. Первой ему попалась Крыса и она получила свое приглашение. Далее слуга нашел всех остальных животных, но отыскать Кота он так и не смог.

Свое приглашение Коту он попросил передать Крысу. Приглашение было передано и Кот решил вздремнуть немного, так как до аудиенции у императора было много времени. Он попросил его разбудить вовремя.

Крыса считала Кота сильным соперником и не стала его будить. Во дворец императора прибыли 11 животных. Поэтому решили заменить Кота на другое животное, которое похоже внешне и по характеру - Кроликом.

Но в некоторых восточных странах год Кота существует и часто пишут сразу два значения - Год Кролика/Кота.