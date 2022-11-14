Когда нельзя включать стиральную машину, чтобы избежать проблем: вы будете удивлены

Почему нельзя оставлять включенной на ночь

Стиральная машина, как и сушильная или посудомоечная машина, оснащена электрическими проводами и кабелями, которые могут перегреваться при работе. Эти устройства потребляют много энергии и потому никто не застрахованы от возможного короткого замыкания.

Также важно сразу вынимать белье после стирки. Однако если этого не сделать, то возникнет неприятный запах, появится плесень и бактерии.

Кроме того, если вы живете в доме с тонкими стенами, то вы скорее всего, будете мешать своим соседям. Многие люди часто жалуются на неудобства, связанные с работой бытовой техники ночью. Поэтому, если ваша стиральная машина достаточно старая и шумная, то следует включать ее днем.

Главные ошибки во время стирки

Простая в использовании стиральная машина стала неотъемлемой частью домашних дел. Однако часто люди совершают определенные ошибки, которые рискуют повредить устройство и одежду.

Слишком много стирального средства

Одежда не станет чище, если добавить больше средства. Может образоваться много пены и на белье могут остаться пятна.

Эксперты рекомендуют использовать жидкое моющее средство. Она менее агрессивное, чем порошок, и его эффективность такая же или даже лучше.

Перегруженный барабан

Большинство людей предпочитают наполнять барабан полностью во избежание многократных стирок. Однако это ошибка, ведь одежда не сможет хорошо постираться. Таким образом, придется выполнить еще один цикл.

Холодная стирка

Помните, что холодная вода не эффективна во время стирки. Все потому, что одежда может быть плохо выстирана и появится неприятные запахи. Поэтому всегда лучше внимательно читать этикетку на одежде и придерживаться рекомендаций производителя.