Куда нельзя прикладывать грелку и как правильно ею пользоваться: это стоит знать всем

Зима обещает быть самой сложной для украинцев из-за постоянных обстрелов российских оккупантов. Поэтому в каждом доме стоит иметь грелку, которая поможет согреться в сложное время. Однако важно правильно ее применять, чтобы не навредить здоровью.
Что нельзя делать с грелкой - читайте ниже .
Когда можно использовать грелку
В частности, есть определенный перечень ситуаций, в которых разрешено использовать согревающее устройство:
Для согревания разных частей тела. Грелка идеально подходит после промерзания, а также для отогрева конечностей. Ее применяют для согревания тела во время сна, особенно в холодный сезон;
Эффективна для профилактики простудных болезней. Чаще применяют вместо привычных горчичников;
Помогает снизить болевой порог. Поэтому некоторые девочки до сих пор используют грелку во время менструации;
Грелка помогает расслабить напряженную мускулатуру и увеличить приток крови, что особенно полезно для спортсменов.
В каких случаях запрещено использовать
Строго запрещено использовать грелку при острых воспалительных процессах. Воздействие тепла на поврежденные участки тела или органы может вызвать необратимые последствия. Не используйте грелку в следующих случаях:
при внутреннем кровотечении;
при высокой температуре тела;
при открытых ранах или при инфицировании ран;
при ушибах (не рекомендуется применять первые 24 часа);
при злокачественных опухолях и новообразованиях.
Как правильно применять
Есть определенный алгоритм применения грелки, который нарушать не рекомендуется. Чтобы не навредить здоровью, стоит:
Подготовиться к проведению процедуры. Для этого понадобится: резиновая грелка с пробкой, теплая вода (не выше 60 градусов) и чистое полотенце.
Нагрейте воду, затем налейте ее в полость грелки. Тщательно закупорьте затором. Важно убедиться, что на грелке не остались мокрые следы, после чего заверните прибор в чистое полотенце;
Приложите ее к нужной части тела и дождитесь, пока вода остынет. Разрешено менять воду на более теплую при остывании. Если вы меняете воду, то нужно делать 15-минутный перерыв.
Добавим, если вы раньше использовали резиновую грелку, то вам нужно убедиться, что в ней отсутствует вода. Также не забывайте и о гигиене. Используйте только чистые стерильные полотенца, чтобы сократить риск заражения кожными заболеваниями.