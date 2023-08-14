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Когда можно не рассчитывать на оплаченный больничный: все случаи

Когда в Украине не оплачивают больничный (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

В случае болезни работник в первую очередь обращается к врачу. Врач в электронной системе здравоохранения формирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности, которое в режиме онлайн поступает в электронный реестр листов нетрудоспособности Пенсионного фонда, где сразу формируется электронный больничный.

В каких случаях украинцам не оплатят больничный - читайте в материале ниже.

Кому не заплатят деньги по больничному

Согласно ст. 16 ЗУ "О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании" и ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" помощь по временной нетрудоспособности не предоставляется:

  • в случае получения лицом травмы или его заболевания при совершении им уголовного преступления
  • в случае умышленного причинения вреда своему здоровью с целью уклонения от работы или других обязанностей или симуляции болезни
  • за время нахождения под арестом и за время проведения судебно-медицинской экспертизы
  • за время принудительного лечения, назначенного по судебному решению
  • в случае временной нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой, которые произошли вследствие алкогольного, наркотического, токсического опьянения или действий, связанных с таким опьянением
  • за период пребывания застрахованного лица в отпуске без сохранения заработной платы, творческого отпуска, дополнительного отпуска в связи с обучением
  • за период временной нетрудоспособности, указанный в листке нетрудоспособности, признанном необоснованным

Кстати, лица, нарушающие установленный врачом режим или рекомендации, а также не появляются без уважительных причин на медицинское освидетельствование - теряют право на пособие по временной нетрудоспособности (со дня допущения нарушения).

Как оформить больничный

  • работник подает работодателю (или работодатель выдает в электронном кабинете) больничный лист и другие документы, необходимые, чтобы начислить больничные
  • работодатель (либо уполномоченное лицо по социальному страхованию на предприятии) воспринимает решение о назначении помощи застрахованному лицу
  • работодатель начисляет сумму больничных
  • работодатель обращается в ПФУ с Заявкой-расчетом
  • после поступления на специальный счет суммы больничных работодатель выплачивает средства сотруднику

Читайте также, как оформить е-больничный.

Кстати, украинцам официально дают разрешение на медицинскую "услугу", которую строго запрещали в СССР.

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больничный