Когда можно не рассчитывать на оплаченный больничный: все случаи

В случае болезни работник в первую очередь обращается к врачу. Врач в электронной системе здравоохранения формирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности, которое в режиме онлайн поступает в электронный реестр листов нетрудоспособности Пенсионного фонда, где сразу формируется электронный больничный.
В каких случаях украинцам не оплатят больничный - читайте в материале ниже.
Кому не заплатят деньги по больничному
Согласно ст. 16 ЗУ "О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании" и ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" помощь по временной нетрудоспособности не предоставляется:
в случае получения лицом травмы или его заболевания при совершении им уголовного преступления
в случае умышленного причинения вреда своему здоровью с целью уклонения от работы или других обязанностей или симуляции болезни
за время нахождения под арестом и за время проведения судебно-медицинской экспертизы
за время принудительного лечения, назначенного по судебному решению
в случае временной нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой, которые произошли вследствие алкогольного, наркотического, токсического опьянения или действий, связанных с таким опьянением
за период пребывания застрахованного лица в отпуске без сохранения заработной платы, творческого отпуска, дополнительного отпуска в связи с обучением
за период временной нетрудоспособности, указанный в листке нетрудоспособности, признанном необоснованным
Кстати, лица, нарушающие установленный врачом режим или рекомендации, а также не появляются без уважительных причин на медицинское освидетельствование - теряют право на пособие по временной нетрудоспособности (со дня допущения нарушения).
Как оформить больничный
работник подает работодателю (или работодатель выдает в электронном кабинете) больничный лист и другие документы, необходимые, чтобы начислить больничные
работодатель (либо уполномоченное лицо по социальному страхованию на предприятии) воспринимает решение о назначении помощи застрахованному лицу
работодатель начисляет сумму больничных
работодатель обращается в ПФУ с Заявкой-расчетом
после поступления на специальный счет суммы больничных работодатель выплачивает средства сотруднику