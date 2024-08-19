RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Когда нельзя стирать и почему: приметы и суеверия, предупреждающие об опасности

Суеверия о стирке (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Существует много примет и суеверий, предостерегающих, когда не стоит стирать одежду. Наши предки верили, что нарушение этих правил может привести к неудачам и негативным последствиям в жизни.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список примет и суеверий о стирке по дням недели и в разный период времени.

Стирка по дням недели

Вопрос, когда лучше стирать, вызывает много интереса среди хозяек. Считается, что выбор дня для стирки может повлиять на удачу, финансовые дела и даже здоровье. А именно:

  • Понедельник. Занятия стиркой в этот день считается неудачным, ведь считают, что чистые вещи будут долго сохнуть, а это в свою очередь может принести финансовые и эмоциональные трудности. 
  • Вторник. Это также не самый лучший день для стирки, ведь он находится в начале недели. Люди верят, что это может навлечь большие неприятности на семью.
  • Среда. Идеальный день для стирки. Белье будет быстро сохнуть и оставаться свежим.
  • Четверг. Хотя к стирке в четверг относятся положительно (как пример, Чистый четверг), это может привести к потере авторитета у человека, чьи вещи стирались.
  • Пятница. Стирка в этот день не рекомендуется, верят, что вещи после стирки в этот день недели всегда будут грязными, а также риск болезней.
  • Суббота. Стирка в этот день не рекомендуется из-за страха стать ненасытной.
  • Воскресенье и церковные праздники. Стирку в эти дни не проводят, поскольку это может привести к неудачам.

Выбор правильного дня для стирки может помочь не только сохранить вещи в хорошем состоянии, но и избежать негативных последствий, которые могут повлиять на вашу жизнь.

Стирка ночью

В древности ночь считалась небезопасным временем, когда активизировалась нечистая сила. Поэтому перед сном не рекомендовали стирать белье, ведь оно не успеет высохнуть до тьмы. Люди верили, что одежда и постельное белье, оставленные сушиться ночью, впитывают в себя негатив и могут притягивать несчастье.

Лунный свет также считался опасным для вещей. Верили, что одежда, высушенная под луной, приносит неудачи, болезни и даже безумие. В отличие от этого, ткани, впитавшие солнечный свет, дарили тепло своему владельцу.

Хозяйки обычно заготавливали воду для стирки заранее. В воде, простоявшей ночь в доме, можно было стирать только вещи взрослых. Для детской одежды использовали только свежую воду, потому что она считалась чище.

Суеверия и приметы о стирке

Приметы, связанные со стиркой, имели большое значение для наших предков. Они верили, что соблюдение определенных правил во время этого процесса может повлиять на судьбу и счастье всей семьи. Вот несколько основных примет, которые были распространены в народе:

  • Разделение одежды. Рабочая и праздничная, мужская и женская, детская и взрослая одежда стирали отдельно, чтобы избежать смешения энергетики и сохранить гармонию в семье.
  • Незамужние девушки. Если во время стирки незамужняя девушка разлила воду, это считалось плохой приметой, обещавшей будущего мужчину-пьяницу.
  • Вылив воды. Воду после стирки нельзя было выливать на дорогу, потому что она считалась отрицательной и могла вызвать обвинения в колдовстве.
  • Стирка на праздник. Стирка на Рождество, в новогодние и другие великие религиозные праздники, считалась грехом и могла привести к тяжелой болезни кого-либо из родных.
  • Одежда наизнанку. Найти одежду, вывернутую наизнанку после стирки, считалось хорошей приметой, обещавшей защиту владельцу.
  • Одежда покойного. После смерти кого-то из семьи, одежду покойного нужно было немедленно перестирать, чтобы не причинять ему страданий в загробном мире.
  • Ритуал стирки. Считалось, что жена, которая стирает вручную одежду мужа, укрепляет брак и предохраняет его от измены.

Эти приметы отражают глубокую веру наших предков в связь между бытовыми действиями и судьбой. Они подчеркивают важность соблюдения традиций и поиска гармонии в любом аспекте жизни.

Раньше мы рассказывали, что будет, если не закрывать крышку унитаза.

Также читайте про кухонные суеверия - когда разбитая посуда означает счастье, а когда - беду.

При написании материала были использованы источники: Expert Home Tips, The Spruce.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цікаві фактиПриметы