Когда нельзя стирать и почему: приметы и суеверия, предупреждающие об опасности

Стирка по дням недели

Вопрос, когда лучше стирать, вызывает много интереса среди хозяек. Считается, что выбор дня для стирки может повлиять на удачу, финансовые дела и даже здоровье. А именно:

Понедельник. Занятия стиркой в этот день считается неудачным, ведь считают, что чистые вещи будут долго сохнуть, а это в свою очередь может принести финансовые и эмоциональные трудности.

Занятия стиркой в этот день считается неудачным, ведь считают, что чистые вещи будут долго сохнуть, а это в свою очередь может принести финансовые и эмоциональные трудности. Вторник. Это также не самый лучший день для стирки, ведь он находится в начале недели. Люди верят, что это может навлечь большие неприятности на семью.

Это также не самый лучший день для стирки, ведь он находится в начале недели. Люди верят, что это может навлечь большие неприятности на семью. Среда. Идеальный день для стирки. Белье будет быстро сохнуть и оставаться свежим.

Идеальный день для стирки. Белье будет быстро сохнуть и оставаться свежим. Четверг. Хотя к стирке в четверг относятся положительно (как пример, Чистый четверг), это может привести к потере авторитета у человека, чьи вещи стирались.

Хотя к стирке в четверг относятся положительно (как пример, Чистый четверг), это может привести к потере авторитета у человека, чьи вещи стирались. Пятница. Стирка в этот день не рекомендуется, верят, что вещи после стирки в этот день недели всегда будут грязными, а также риск болезней.

Стирка в этот день не рекомендуется, верят, что вещи после стирки в этот день недели всегда будут грязными, а также риск болезней. Суббота. Стирка в этот день не рекомендуется из-за страха стать ненасытной.

Стирка в этот день не рекомендуется из-за страха стать ненасытной. Воскресенье и церковные праздники. Стирку в эти дни не проводят, поскольку это может привести к неудачам.

Выбор правильного дня для стирки может помочь не только сохранить вещи в хорошем состоянии, но и избежать негативных последствий, которые могут повлиять на вашу жизнь.

Стирка ночью

В древности ночь считалась небезопасным временем, когда активизировалась нечистая сила. Поэтому перед сном не рекомендовали стирать белье, ведь оно не успеет высохнуть до тьмы. Люди верили, что одежда и постельное белье, оставленные сушиться ночью, впитывают в себя негатив и могут притягивать несчастье.

Лунный свет также считался опасным для вещей. Верили, что одежда, высушенная под луной, приносит неудачи, болезни и даже безумие. В отличие от этого, ткани, впитавшие солнечный свет, дарили тепло своему владельцу.

Хозяйки обычно заготавливали воду для стирки заранее. В воде, простоявшей ночь в доме, можно было стирать только вещи взрослых. Для детской одежды использовали только свежую воду, потому что она считалась чище.

Суеверия и приметы о стирке

Приметы, связанные со стиркой, имели большое значение для наших предков. Они верили, что соблюдение определенных правил во время этого процесса может повлиять на судьбу и счастье всей семьи. Вот несколько основных примет, которые были распространены в народе:

Разделение одежды. Рабочая и праздничная, мужская и женская, детская и взрослая одежда стирали отдельно, чтобы избежать смешения энергетики и сохранить гармонию в семье.

Рабочая и праздничная, мужская и женская, детская и взрослая одежда стирали отдельно, чтобы избежать смешения энергетики и сохранить гармонию в семье. Незамужние девушки. Если во время стирки незамужняя девушка разлила воду, это считалось плохой приметой, обещавшей будущего мужчину-пьяницу.

Если во время стирки незамужняя девушка разлила воду, это считалось плохой приметой, обещавшей будущего мужчину-пьяницу. Вылив воды. Воду после стирки нельзя было выливать на дорогу, потому что она считалась отрицательной и могла вызвать обвинения в колдовстве.

Воду после стирки нельзя было выливать на дорогу, потому что она считалась отрицательной и могла вызвать обвинения в колдовстве. Стирка на праздник. Стирка на Рождество, в новогодние и другие великие религиозные праздники, считалась грехом и могла привести к тяжелой болезни кого-либо из родных.

Стирка на Рождество, в новогодние и другие великие религиозные праздники, считалась грехом и могла привести к тяжелой болезни кого-либо из родных. Одежда наизнанку. Найти одежду, вывернутую наизнанку после стирки, считалось хорошей приметой, обещавшей защиту владельцу.

Найти одежду, вывернутую наизнанку после стирки, считалось хорошей приметой, обещавшей защиту владельцу. Одежда покойного. После смерти кого-то из семьи, одежду покойного нужно было немедленно перестирать, чтобы не причинять ему страданий в загробном мире.

После смерти кого-то из семьи, одежду покойного нужно было немедленно перестирать, чтобы не причинять ему страданий в загробном мире. Ритуал стирки. Считалось, что жена, которая стирает вручную одежду мужа, укрепляет брак и предохраняет его от измены.

Эти приметы отражают глубокую веру наших предков в связь между бытовыми действиями и судьбой. Они подчеркивают важность соблюдения традиций и поиска гармонии в любом аспекте жизни.