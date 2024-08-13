Кухонные суеверия: когда разбитая посуда означает счастье, а когда - беду

Суеверия про разбитую посуду существуют во многих культурах, и каждый случай имеет свое значение. Разбитые тарелки, чашки или бокалы могут предвещать как удачу, так и неприятности в зависимости от обстоятельств.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список суеверий про битую посуду и что это может означать.

Разбить посуду на кухне

Посуда на кухне может разбиваться по разным причинам, и это может быть как случайностью, так и знаком. Что может означать разбитая посуда в повседневной жизни:

Разбитая посуда от гнева. Если вы разбили тарелку или чашку в гневе, это может сигнализировать о возможных финансовых проблемах и ссорах с близкими людьми.

Если вы разбили тарелку или чашку в гневе, это может сигнализировать о возможных финансовых проблемах и ссорах с близкими людьми. Стеклянная посуда. Разбитый стакан может символизировать удачу для владельца. Но если стакан разбился не по вашей вине, это может означать, что вам завидуют.

Разбитый стакан может символизировать удачу для владельца. Но если стакан разбился не по вашей вине, это может означать, что вам завидуют. Посуда любимого человека. Если женщина разбивает стакан своего мужа или парня, это может быть знаком наличия соперницы.

Если женщина разбивает стакан своего мужа или парня, это может быть знаком наличия соперницы. Разбитый стакан у бизнесмена. Если стакан разбивает бизнесмен, это может являться признаком успеха в делах.

Если стакан разбивает бизнесмен, это может являться признаком успеха в делах. Разбитая детская чашка. Разбитая детская чашка может указывать на негативное влияние или сглаз.

Разбитая детская чашка может указывать на негативное влияние или сглаз. Разбитый стакан у женщины. Если женщина случайно разбила стакан мужа или любимого, это может указывать на появление соперницы.

Что делать, если посуда трескается сама по себе

Если вы заметили, что посуда трескается или разбивается сама по себе, это может быть знаком, что стоит обратить внимание на вашу жизнь:

Трещины на посуде. Могут указывать на возможные финансовые затруднения или испытания. Согласно фэн-шуй, трещины поглощают энергию и удачу.

Могут указывать на возможные финансовые затруднения или испытания. Согласно фэн-шуй, трещины поглощают энергию и удачу. Посуда бьется сама по себе. Если посуда разбивается без внешнего вмешательства, это может являться сигналом от домового. Чтобы прекратить такие проделки, попытайтесь задобрить домового: поставьте в углу кухни блюдце с молоком и немного сладостей.

Если посуда разбивается без внешнего вмешательства, это может являться сигналом от домового. Чтобы прекратить такие проделки, попытайтесь задобрить домового: поставьте в углу кухни блюдце с молоком и немного сладостей. Посуда как проводник негатива. Есть также мнение, что разбившаяся посуда может быть своего рода проводником отрицательной энергии. Когда в доме скапливается слишком много негатива, посуда может трескаться, очищая пространство от "нечистой" энергетики и возможных бед.

Почему нельзя хранить дома посуду с трещинами

У многих из нас есть старая посуда с трещинами, которая хранится по сентиментальным причинам или просто по привычке. Однако хранение такой посуды может иметь негативные последствия:

Привлечение одиночества. Считается, что треснувшая посуда может символизировать одиночество и притягивать к вам отрицательные эмоции и ситуации.

Считается, что треснувшая посуда может символизировать одиночество и притягивать к вам отрицательные эмоции и ситуации. Утрата удачи и финансового благополучия. Посуда с дефектами может повлиять на вашу удачу. Трещинки и другие повреждения на тарелках и чашках могут привлекать бедность или финансовые затруднения.

Чтобы избежать этих неприятностей, рекомендуется периодически просматривать свою посуду и выбрасывать все поврежденные предметы. Лучше всего делать это в начале нового месяца, чтобы очистить пространство от негативной энергии.