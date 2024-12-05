Прошлое постучится в двери. Ретроградный Марс вернет бывших в жизнь этих знаков Зодиака

Уже 6 декабря ретроградный Марс окажется в знаке Льва. И это принесет немало перемен в личной жизни. Представители 3 знаков Зодиака ощутят ретроград очень остро, ведь к ним могут вернуться бывшие.

Кому любовный гороскоп сулит приключения и встречу с прошлым, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World .

Водолей

Любовный гороскоп сулит вам небывалые приключения. Ретроградный Марс решил проверить вас на прочность. Появится соблазн, вы можете встретиться с бывшим партнером, который в прошлом разбил ваше сердце.

Не стоит пытаться отомстить тому, о ком попросту нужно забыть. Постарайтесь максимально дистанцироваться от человека из прошлого. Марс не просто так снова сводит ваши пути с бывшим, вам пора сделать окончательные выводы.

Козерог

Уже в декабре вы снова можете встретиться со своей бывшей второй половинкой. И тот, кто не ценил вашу доброту в прошлом, теперь будет всеми силами стараться заслужить ваше внимание. Готовы ли вы снова дать шанс такому человеку?

Не торопитесь с решениями. Скорее всего, вы можете довериться и попытаться склеить то, что было разбито. Однако не ждите от этих отношений слишком многого, дайте им шанс, но не забывайте, что все может закончиться.

Овен

В ближайшее время в вашу жизнь может постучаться бывший, о котором вы едва ли хотите вспоминать. Скорее всего, человек из прошлого снова попытается с вами сблизиться. Однако не торопитесь нырять в омут с головой.

Вспомните, чем закончились ваши отношения. Кроме этого, не стоит забывать о причинах расставания. Время часто стирает плохие воспоминания, однако ретроградный Марс не просто так посылает в вашу жизнь бывшего партнера - вам нужно усвоить этот урок.