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Прошлое постучится в двери. Ретроградный Марс вернет бывших в жизнь этих знаков Зодиака

Четверг 05 декабря 2024 11:21
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Прошлое постучится в двери. Ретроградный Марс вернет бывших в жизнь этих знаков Зодиака Какие знаки Зодиака сойдутся с бывшими (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже 6 декабря ретроградный Марс окажется в знаке Льва. И это принесет немало перемен в личной жизни. Представители 3 знаков Зодиака ощутят ретроград очень остро, ведь к ним могут вернуться бывшие.

Кому любовный гороскоп сулит приключения и встречу с прошлым, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World.

Водолей

Любовный гороскоп сулит вам небывалые приключения. Ретроградный Марс решил проверить вас на прочность. Появится соблазн, вы можете встретиться с бывшим партнером, который в прошлом разбил ваше сердце.

Не стоит пытаться отомстить тому, о ком попросту нужно забыть. Постарайтесь максимально дистанцироваться от человека из прошлого. Марс не просто так снова сводит ваши пути с бывшим, вам пора сделать окончательные выводы.

Козерог

Уже в декабре вы снова можете встретиться со своей бывшей второй половинкой. И тот, кто не ценил вашу доброту в прошлом, теперь будет всеми силами стараться заслужить ваше внимание. Готовы ли вы снова дать шанс такому человеку?

Не торопитесь с решениями. Скорее всего, вы можете довериться и попытаться склеить то, что было разбито. Однако не ждите от этих отношений слишком многого, дайте им шанс, но не забывайте, что все может закончиться.

Овен

В ближайшее время в вашу жизнь может постучаться бывший, о котором вы едва ли хотите вспоминать. Скорее всего, человек из прошлого снова попытается с вами сблизиться. Однако не торопитесь нырять в омут с головой.

Вспомните, чем закончились ваши отношения. Кроме этого, не стоит забывать о причинах расставания. Время часто стирает плохие воспоминания, однако ретроградный Марс не просто так посылает в вашу жизнь бывшего партнера - вам нужно усвоить этот урок.

К слову, уже появился лунный календарь стрижек на декабрь.

Кроме этого, астролог рассказала, когда нужно ставить елку.

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