Когда любовь прошла. Психологи объяснили, стоит ли общаться с бывшими и как это делать

Определите, хотите ли вы общаться и с какой целью

Если у вас есть общие дети или вы работаете вместе - то здесь конфликтов не избежать. Совсем другой вопрос, когда у вас нет точек пересечения и вы можете выбрать, нужно ли вам общение и в какой форме.

Любовь может закончиться, а уважение остается

Основное правило общения с бывшими - проявить уважение и тактичность, как бы вы это сделали с любым другим человеком. Если чувствуете, что эмоций слишком много и конструктивно выражать их не получается, следует обратиться к психологу и прожить их там. Это можно сделать парой и перед разрывом, чтобы процесс расставания стал максимально экологичным.

О прежних - либо хорошо, либо нейтрально

Не стоит обсуждать с другими людьми, как несправедливо с вами обращался бывший партнер или рассказывать о причинах разрыва. Жалобы хоть и помогают "выпустить пар", но создают дополнительное напряжение между бывшими партнерами и провоцируют конфликты, которых можно избежать. Исключение - беседы с психологом или юристом в случае домашнего насилия.

Определите дистанцию и соблюдайте ее

Когда вы были в отношениях, вы общались часто, однако сейчас это изменится. Подумайте, нужно ли вам общаться, как часто вы готовы контактировать. Если есть дети или общие проекты, как вы будете сотрудничать с ними? Следует проговорить новые правила взаимодействия, которые будут отвечать ролям "бывшая/бывший", и действовать по ним.

Вы расстаетесь с партнером, а не с детьми

Для ребенка ситуация с разводом так же непонятна и тревожна, поэтому стоит подчеркнуть, что оба родителя будут продолжать с ним общаться. Надо объяснить, как часто ребенок будет видеть маму/папу и что вообще происходит.

Оставайтесь верны своему решению прекратить отношения

После расставания есть период боли и горения, когда есть сильный соблазн вернуть все, как было или хотя бы на несколько часов забыться в объятиях бывшего партнера. Не стоит этого делать, ведь причины, приведшие к разрыву, не исчезнут, а болезненные эмоции снова расшевелиться.