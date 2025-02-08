Когда лучше всего ходить в спортзал: утром, в обед или вечером?

Преимущества утренних тренировок

Тренировка перед началом дня может дать ощущение достижения. Утренняя тренировка может послужить мощным стимулом для самолюбия, чтобы создать положительный тон на остальную часть дня.

Они также устраняют волнение о том, чтобы найти время для физических упражнений позже днем. Это ощущение свободы и гибкости может облегчить стресс и помочь установить последовательный распорядок дня.

Начиная день со сбалансированного завтрака, содержащего углеводы, белки и здоровые жиры, вы можете получить необходимую энергию для заряда сил для тренировки. Выбирайте цельнозерновые каши и греческий йогурт с фруктами.

Однако, важно помнить, что тренироваться утром стоит после того, как организм проснулся и вы полноценно позавтракали. Если утром этой возможности нет, то такие тренировки могут быть вредными.

Плюсы вечерних тренировок

У некоторых людей работоспособность организма достигает пика во второй половине дня и вечером, а оптимальная работа мышц, сила и выносливость часто возникают позже днем. Это потому, что ваше тело успело проснуться, двигаясь в течение дня, вы полноценно поели, чтобы обеспечить достаточное количество энергии для тренировки.

Однако, если вы выберете вечерние тренировки, то можете столкнуться с большими проблемами, чтобы сбалансировать свои обязательства, физическую и умственную энергию.

После долгого рабочего дня может быть трудно найти мотивацию пойти в спортзал и приложить много физических усилий. Интенсивная физическая активность в вечернее время также может спровоцировать реакцию на стресс, что может привести к трудностям с засыпанием или заставить вас просыпаться среди ночи.

Если вы выбираете тренировку позже, убедитесь, что вы получаете достаточное количество питательных веществ в течение дня.

Полезны ли обеденные тренировки

Часто люди около 15:00 испытывают сильный спад энергии. Недавнее исследование с участием более 90 000 человек показало, что тренировка во второй половине дня снижает риск сердечных заболеваний.

Преимущества упражнений после обеда для долголетия были наиболее выраженными для мужчин и пожилых людей.

В конце концов, лучшее время для занятий спортом - это время, которое соответствует вашему расписанию, уровню энергии и предпочтениям. Постоянство и соблюдение регулярного распорядка упражнений гораздо важнее, чем время дня, которое вы выбираете для тренировок.