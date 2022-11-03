Собаки, странные фирмы и сеансы гипноза: что известно о новой руководительнице Довженко-Центра

Новоназначенная руководительница Довженко-Центра Юлия Каждан до вступления в должность и.о. директора госпредприятия ранее занималась бухгалтерским учетом, основала кинологический центр, и проводила консультации по гипнотерапии и психосоматике, чем занимается до сих пор.

Отмечается, что после тщательного исследования бекграунда новой руководительницы Довженко-Центра, назначенной Госкино, им не удалось обнаружить никаких упоминаний об опыте работы в киноотрасли.

При этом журналисты нашли фирмы Каждан, которые прежде фигурировали в уголовных производствах.

Так, в 2005 году Юлия Каждан стала основательницей ООО "Юридическая фирма "Каждан и партнеры", что специализировалась на деятельности в сфере бухгалтерского учета и аудита. Она руководила компанией до осени 2012-го, после чего фирму, что декларировала многомиллионную выручку, переписали на Вилмоша Деме из Мукачево.

"Эта фирма фигурирует в уголовном производстве от 29.05.2015 по злоупотреблению властью или служебным положением. Судя по судебному определению, следователи получили доступ к документам о движении средств компании с 01.01.2012 по 15.01.2016. По крайней мере, в течение 2012 года (до сентября) Каждан оставалась владелицей фирмы", - говорится в публикации.

Фото: Юлия Каждан

В 2011 году она вместе с сестрой Яниной стала соучредительницей ООО "Консалтинговая компания "Гликберг и партнеры", а 2014-м владельцем и руководителем успешной фирмы стал Михаил Косенко. В том же году следователь по управлению финансовыми расследованиями пытался через суд получить доступ к бухгалтерским документам компании по делу об уклонении от уплаты налогов, но судья ему отказал.

"На тот момент владелицами фирмы были сестры Каждан. Вскоре владельцем стал упомянутый Косенко. Вероятно, таким образом предыдущие владельцы пытались избежать связи с уголовным производством, в котором говорилось о сомнительных финансовых операциях", - пишут журналисты.

Сейчас Юлия Каждан является владелицей и руководительницей ЧП "Джулия-К" (специализируется на деятельности бухгалтерского учета и аудита), основанного в 1999 году. Один из телефонов компании совпадает с номером телефона, по которому можно заказать консультацию по гипнотерапии.

Фото: скриншот instagram.com/gipnoz.kazhdan

Выяснилось, что руководительница Довженко-Центра на новом рабочем месте продолжает активно практиковать сеансы гипноза.

Так, журналистка Яна Корнийчук даже записалась к Юлии Каждан на сеанс. Стоимость консультации составила тысячу гривен, а сеанс гипноза - 1600 гривен. Оплату она просила перечислять на свою личную банковскую карту.

"Сразу после этого я набрала Юлию Каждан по этому же номеру, представилась журналисткой и попросила прокомментировать ее назначение - она отказалась говорить, потому что, как сказала, очень занята", - рассказала журналистка.

Напомним, что Юлия Каждан была назначена и.о. директора Довженко-Центра со 2 ноября приказом Госкино от 31 октября "до завершения конкурсного отбора на должность генерального директора" госпредприятия.