Когда и как сеять перец на рассаду, чтобы получить рекордный урожай

Подготовка семян к посеву

Качественные семена - основа успешного выращивания рассады перца. Начинайте подготовку в конце зимы, чтобы к маю рассада была готова к пересадке.

Сначала отбракуйте пустые семена: замочите их в 3% растворе соли (1 ч.л. на стакан воды) - те, что всплывут, выбросьте. Затем промойте семена чистой водой и замочите на 20 минут в слабом растворе марганцовки для обеззараживания.

Для ускорения прорастания обработайте семена стимулятором и оставьте во влажной ткани при температуре +25°C на 1-2 суток, пока не появятся ростки. Важно не пересушить семена во время проращивания.

Посев и условия для всходов

Посев перца проводят в начале марта, в зависимости от сорта и региона. Используйте легкую почву из смеси перегноя, дерновой земли и песка (2:1:1) или покупайте готовый субстрат для рассады. Семена заделывают на глубину 1-1,5 см в ящики или отдельные стаканчики, слегка прижимают и накрывают пленкой для создания парникового эффекта.

Температура до появления всходов должна быть +25-27°C - обычно ростки появляются через 7-14 дней. После всходов пленку снимают, а температуру снижают до +18-20°C днем и +16°C ночью, чтобы рассада не вытягивалась. Поливайте теплой водой, избегая переувлажнения.

Уход за рассадой

Рассада перца нуждается в достаточном свете и тепле для здорового роста. Размещайте ее на южном подоконнике или используйте фитолампы, обеспечивая 12-14 часов света в сутки.

Поливайте умеренно, когда верхний слой почвы подсохнет, избегая застоя воды - это предотвращает гниль корней. На стадии 2-3 настоящих листьев рассаду пикируют, если она растет в общем ящике, пересаживая в отдельные емкости объемом 200-300 мл.

Через 10 дней после пикировки подкормите растения раствором мочевины (1 ч.л. на 5 л воды) или комплексным удобрением. За 7-10 дней до высадки начните закаливание, вынося рассаду на свежий воздух, начиная с 1-2 часов.

Высадка рассады в грунт

Высаживать рассаду перца в грунт нужно, когда минует угроза заморозков - в открытый грунт это конец мая - начало июня, в теплицу - с середины апреля.

Почву готовят осенью, добавляя 5 кг компоста на 1 кв.м, а весной рыхлят и обеззараживают раствором медного купороса (1 ст.л. на 10 л воды). Лунки делают глубиной 10-15 см, на расстоянии 40-50 см для сладкого перца и 25-30 см для острого, добавляя в каждую горсть золы или перегноя.

Высадку проводят в пасмурный день или вечером, перенося растения с земляным комом, чтобы не повредить корни. Корневую шейку оставляют на уровне почвы, землю слегка уплотняют и мульчируют торфом. Первый полив после посадки - через 2-3 дня, если почва сухая.

Уход после высаживания

Первые 7-10 дней после пересадки перец адаптируется, поэтому полив проводят осторожно, лишь когда почва подсохнет. В этот период растения могут выглядеть вялыми - это нормально, но чрезмерное увлажнение может им навредить. Для лучшей приживаемости можно опрыскать рассаду стимулятором роста.

Если прогнозируется похолодание, грядки накрывают агроволокном или пленкой. Дальнейший уход включает регулярный полив (1-2 раза в неделю теплой водой), рыхление почвы и первую подкормку через 2 недели после посадки - например, раствором куриного помета (1:10) или нитроаммофоской (20 г на ведро воды).

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