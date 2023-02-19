Когда ребенку с болью в животе нужна неотложная помощь: список "красных флажков"
Дети часто жалуются на боль в животе, но чаще всего это функциональные боли, боль от запора, острый гастроэнтерит и еще около сотни безопасных причин. Но это может быть и хирургическая патология, нуждающаяся в неотложной помощи.
Об этом в Instagram рассказала Лилия Сарахман, семейный врач.
"Острый живот" – это опасно
Когда говорят об "остром животе", чаще всего речь идет об аппендиците, хотя может быть и инвагинация кишечника, разрыв кисты яичника и т. п.
Поэтому нужно знать "красные флажки" боли, которые могут указывать на острый живот.
Опасная боль в животе – это та, которая:
- не проходит несколько часов подряд, или нарастает;
- мешает ребенку уснуть или пробуждает ото сна;
- требует вынужденного положения от ребенка и ограничивает его движения;
- усиливается при незначительной физической активности или во время нежного поглаживания по животу;
- не связана с дефекацией (не усиливается перед и не слабеет после дефекации);
- сопровождается рвотой, лихорадкой, недомоганием, нарушением самочувствия.
При боли в животе нельзя:
- давать обезболивающие;
- класть грелку на живот;
- давать антибиотики.
Что важно знать
Помните о том, что дети не могут локализовать боль – они часто указывают на пупок, даже если болит в другом месте.
У маленьких детей проявлением боли в животе является плач, беспокойство, отказ от еды, движения ножками.
Если ваш ребенок жалуется на боль в животе, старайтесь отвлечь, пообещайте, что скоро все пройдет. И наблюдайте за состоянием. Но если даже после этого снова есть жалобы и есть хоть один из "красных флажков", вам следует показать его врачу. Чем сильнее боль – тем быстрее.
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