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Когда ребенку с болью в животе нужна неотложная помощь: список "красных флажков"

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Воскресенье 19 февраля 2023 09:05
Когда ребенку с болью в животе нужна неотложная помощь: список "красных флажков" Что делать при боли в животе у ребенка (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Дети часто жалуются на боль в животе, но чаще всего это функциональные боли, боль от запора, острый гастроэнтерит и еще около сотни безопасных причин. Но это может быть и хирургическая патология, нуждающаяся в неотложной помощи.

Об этом в Instagram рассказала Лилия Сарахман, семейный врач.

"Острый живот" – это опасно

Когда говорят об "остром животе", чаще всего речь идет об аппендиците, хотя может быть и инвагинация кишечника, разрыв кисты яичника и т. п.

Поэтому нужно знать "красные флажки" боли, которые могут указывать на острый живот.

Опасная боль в животе – это та, которая:

  • не проходит несколько часов подряд, или нарастает;
  • мешает ребенку уснуть или пробуждает ото сна;
  • требует вынужденного положения от ребенка и ограничивает его движения;
  • усиливается при незначительной физической активности или во время нежного поглаживания по животу;
  • не связана с дефекацией (не усиливается перед и не слабеет после дефекации);
  • сопровождается рвотой, лихорадкой, недомоганием, нарушением самочувствия.

При боли в животе нельзя:

  • давать обезболивающие;
  • класть грелку на живот;
  • давать антибиотики.

Что важно знать

Помните о том, что дети не могут локализовать боль – они часто указывают на пупок, даже если болит в другом месте.

У маленьких детей проявлением боли в животе является плач, беспокойство, отказ от еды, движения ножками.

Если ваш ребенок жалуется на боль в животе, старайтесь отвлечь, пообещайте, что скоро все пройдет. И наблюдайте за состоянием. Но если даже после этого снова есть жалобы и есть хоть один из "красных флажков", вам следует показать его врачу. Чем сильнее боль – тем быстрее.

Раньше мы писали, какие витамины следует давать детям.

Кроме того, Евгений Комаровский назвал "преступные" ошибки при лечении детей антибиотиками.

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