Коли дитині з болем в животі треба невідкладна допомога: список "червоних прапорців"
Діти нерідко скаржаться на біль в животі, але найчастіше це функціональні болі, біль від запору, гострий гастроентерит і ще близько сотні безпечних причин. Але це може бути й хірургічна патологія, що потребує невідкладної допомоги.
Про це в Instagram розповіла Лілія Сарахман, сімейний лікар.
"Гострий живіт" - це небезпечно
Коли говорять про "гострий живіт", найчастіше йдеться про апендицит, хоча може бути і інвагінація кишечника, розрив кісти яєчника тощо
Тому потрібно знати "червоні прапорці" болю, який може вказувати на гострий живіт.
Небезпечний біль в животі - це той, який:
- не минає кілька годин поспіль, або наростає;
- заважає дитині заснути або будить від сну;
- вимагає вимушеного положення від дитини та обмежує її рухи;
- посилюється при незначній фізичній активності або під час ніжного погладжування по животу;
- не пов’язаний з дефекацією (не посилюється перед і не слабшає після дефекації);
- супроводжується блювотою, лихоманкою, нездужанням, порушенням самопочуття.
При болі в животі не можна:
- давати знеболювальні;
- класти грілку на живіт;
- давати антибіотики.
Що важливо знати
Пам’ятайте про те, що діти не можуть локалізувати біль - вони часто показують на пупок, навіть якщо болить в іншому місці.
У маленьких дітей проявом болю в животі є плач, занепокоєння, відмова від їжі, рухи ніжками.
Якщо ваша дитина скаржиться на біль у животі намагайтесь відволікти, пообіцяйте, що скоро все мине. І спостерігайте за станом. Але якщо навіть після цього знову є скарги і є хоч один із "червоних прапорів", вам слід показати її лікарю. Чим сильніший біль - тим швидше.
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