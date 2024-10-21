Когда День Студента в Украине и мире: все правильные даты

История возникновения Дня студента

На самом деле День студента - это день объединения молодежи для борьбы с нацизмом. И история возникновения этого праздника очень грустна. Ее следует знать и помнить о тех, чья жизнь была отдана в борьбе с нацизмом.

Международный день студента, который ежегодно отмечается 17 ноября, имеет глубокие исторические корни, связанные с драматическими событиями в Чехословакии в 1939 году.

Все началось 28 октября, когда студенты Карлова университета в Праге организовали протест в честь 21-й годовщины независимости Чехословацкой Республики. Тогда страна уже была под гнетом немецкой оккупации и была разделена на Протекторат Богемии и Моравии и Словацкую Республику. Событие стало символом сопротивления студенчеству против тоталитаризма и защиты свободы.

Немецкие оккупационные войска жестоко подавили студенческую демонстрацию, состоявшуюся 28 октября 1939 года: 15 протестующих получили тяжелые ранения, и один из них, студент-медик Ян Оплетал, погиб от огнестрельного ранения. Его смерть стала поводом для очередной акции протеста.

15 ноября, за день до похорон Оплетала, студенты Карлова университета обратились к власти протектората с просьбой разрешить провести траурную процессию в центре Праги.

Получив разрешение, они собрали тысячи людей и церемония быстро переросла в массовую демонстрацию против немецкой оккупации.

В ответ на это немецкие власти приняли жестокие меры: университеты были закрыты, более 1200 студентов арестованы и депортированы в концлагерь Заксенгаузен, а 17 ноября девять протестующих - восемь студентов и одного профессора - казнили. Эти события стали символом борьбы за свободу и положили начало традиции празднования Международного дня студента.

В 1941 году, два года спустя после трагических событий в Праге, в Лондоне собрался Международный студенческий совет, где присутствовали многочисленные студенты-беженцы из Чехословакии. Во время встречи было принято решение установить 17 ноября как Международный день студентов, чтобы почтить память погибших во время протестов.

После Второй мировой войны эту инициативу поддержали Международный союз студентов и другие организации, закрепив традицию празднования.

Однако 17 ноября стало важной датой не только Чехословакии, но и других стран.

В Греции, в частности, дата напоминает о событиях 1973 года, когда студенты Афинского политехнического университета выступили против военной диктатуры "черных полковников". 14 ноября они баррикадировались в университете и захватили радиостанцию, призывая население к борьбе против режима.

Через три дня, 17 ноября, власти жестоко подавили протест, использовав танки и оружие. После восстановления демократии один из виновников силового разгона был приговорен к 35 годам заключения.

История этой даты продолжилась и в 1989 году, когда в Чехословакии снова вспыхнули студенческие акции протеста. Мирная демонстрация в память о Яне Оплетале превратилась в массовое движение с призывами к переменам и протестам против коммунистического режима, которые в конечном итоге привели к отставке Генерального секретаря ЦК Компартии Милоша Якеша.

17 ноября 1989 года мирный студенческий протест в Праге перерос в кровавые стычки: полиция жестоко разогнала демонстрацию, оставив более 500 человек с травмами. Слухи о гибели одного из студентов (хотя это не подтвердилось) вызвали волну возмущения среди населения и протесты стали массовыми.

Эти события стали катализатором Бархатной революции, которая вскоре свергла коммунистический режим в Чехословакии.

17 ноября в Чехии и Словакии официально отмечают "День борьбы за свободу и демократию", который сочетается с Днем студента.

Теперь эта дата является важным символом не только для Чехословакии, но и для многих других европейских стран, где чествуют студенческие движения и их борьбу за права и свободы.

Имя Яна Оплетала сейчас чествуется как символ гражданского неповиновения нацистским оккупантам. Его именем назвали несколько улиц и школу.

Почему Татьянин день путают с Днем студента

Несколько лет назад в соцсетях можно было заметить поздравление с "Днем студента" 25 января. Однако дата не имеет никакого отношения к европейскому студенческому движению, поскольку касается только России.

День студентов в РФ связан с основанием Московского университета в Татьянин день, который отмечают 25 января по старому стилю (12 января по новому стилю), начиная с 1755 года.

День студента в Украине

В Украине же праздничные традиции базируются на европейских, а не на российских, имперских практиках, поэтому День студента здесь празднуют 17 ноября, вместе с большинством европейских стран.

Это дата, когда чествуется память о студенческих движениях и борьбе за свободу. А еще - праздник всей молодежи, имеющей отношение к студенческому сообществу.

В нашу страну этот праздник пришел в середине 90-х. Официально его начали отмечать только с 1999 года.

Как отмечают День студента

Во многих странах этот день является выходным или имеет сокращенный график. Проводятся всевозможные лекции, семинары, встречи, культурные мероприятия. Вечером студенты устраивают вечеринки или квартирники.

Каждое учебное заведение в разных городах и странах имеет свои традиции празднования Дня студента.

К примеру, студенты Киево-Могилянской академии в этот день моют памятник Григорию Сковороде на Контрактовой площади. И желающих много, потому что студенты верят, что каждый после этого успешно сдаст сессию.

Студенты Национального Университета им. Франко во Львове впитывают памятник писателя в специальную мантию, которую сшили именно для этого дня.

В Польше в День студента передают ключи от города главам студенческих советов. По всей стране проходят костюмированные парады и карнавалы, а праздник называется Ювеналии.

В Португалии студенты ночью поют у памятника королю. При этом все студенты должны быть одеты в форму университетов. А кульминация праздника – походка студентов, которая проходит через весь город.

В Германии День студента - это День университетов. Занятий в этот день нет, а есть концерты, спортивные состязания, фестивали, экскурсии, пикники и вечеринки.

В США проводятся масштабные соревнования, конкурсы, а вечером студенты собираются на вечеринки. Самые интересные мероприятия преимущественно у студентов Гарварда - они проводят театрализованные праздники в честь блюда, которое приносят на собрание студенческого клуба с 1795 года (пудинг).

В Великобритании чествуют погибших студентов Чехословакии и проводят демонстрации. Вечером традиционно - вечеринки.

В Греции День студента - это день чествования погибших во время Восстания в Афинском политехническом университете 14-17 ноября 1973 года. Тысячи студентов были ранены, 24 - погибли. В этот день возлагают цветы на могилы погибших, устраивают митинги и демонстрации.